公用事業今年總報酬可望逾8%

【撰文：鄭杰】

戰爭、通膨、疫情，今年投資市場紛擾不斷，在不確定性升高下，如果想降低波動、賺取穩定報酬率，投資人可以考慮選擇布局公用事業。富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利（John Kohli）預期，如果評價維持穩定，今年公用事業總報酬率可望有7.8%～8.8%的水準。

富蘭克林公用事業基金是一檔長青又常勝的基金，成立於1948年，包括2022年在內，已經5度奪下「Smart智富台灣基金獎」的公用事業和基礎建設股票型基金優勝，過去10年的新台幣年化報酬率達11.38%，而近1年的報酬率更高達24.12%（資料統計至2022.04.11）。

柯利管理該檔基金已經第23年，他在接受《Smart智富》月刊採訪時指出，若是市場評價維持一致，預期公用事業仍然有強勁的總回報潛力。2022年公用事業整體平均獲利和股利預估年率約5%～6%，而且當前公用事業類股的殖利率約2.8%；推估來說，也就是今年公用事業類股的總報酬率約在7.8%～8.8%。

公用事業屬於防禦性產業，主因是公用事業中的電力、天然氣、自來水等公司所提供的都是「滿足基本需求」的服務，上述服務的需求彈性低，因此景氣循環或用戶收入變化等因素，對公司的影響遠低於其他產業，甚至能將通膨風險轉嫁給終端使用者。另外，相對其他產業，公用事業類股具有高股利、低波動的優勢，當前公用事業類股的殖利率約2.8%，僅次於能源類股，而且過去5年的年化波動率15%，在各類股中也偏低。

公用事業類股的波動率之所以低，是因為未來收益的可預測性高。柯利解釋，美國的公用事業可以分為「管制」與「非管制」兩類，而他們則偏好前者，主管機構會為受管制的公用事業公司設定投資項目的「允許的股東權益報酬率（allowed ROE）」，也就是公用事業公司為了回收投資成本，同時獲得合理報酬而必須收取的費率。因為有法令的管制，所以讓受管制的公用事業公司，其長期營收與現金流量的可預測性較高，而且具備投資計畫回收不確定性低、投入資本未來收益可預期性高的優勢，因此受管制公用事業公司的股利配發，就會有較高的穩定度和確定性。

除了前述的產業特質之外，柯利指出，當前公用事業類股還受惠於政策題材。「淨零碳排」已經是各國的重要政策，美國政府也積極推動再生能源的發展，隨著再生能源發電成本大幅降低，看好未來美國再生能源的發電占比將提高。根據美國能源資訊局（EIA）3月的最新預測，美國再生能源的發電比重，至2050年有望提升至44%。

公用事業類股就是實現淨零碳排基礎建設支出的主要受惠者，在減少碳排放與現代化電網方面，將會有許多投資機會。在資本投資提高下，將有助於擴大公用事業公司的費率基礎，以及未來的獲利空間。

長期來看，雖然公用事業類股的回報穩定，但是並不代表不用承擔風險，而利率走勢就是公用事業最大的風險。因為公用事業具有穩定的現金流，所以常被視為固定收益資產的替代品，屬於高度利率敏感產業，一旦利率走升，對股價來說是負面影響。

美國已經在3月正式進入升息循環，對公用事業類股自然形成一股壓力。柯利坦言，由於受管制的公用事業是由監管機關設定「允許的股東權益報酬率」，因此，當融資成本或其他影響客戶負擔能力的成本上升時，「允許的股東權益報酬率」無法即時調整時，就會影響公用事業表現，監管關係也會因而較緊張。

不過，柯利觀察，當前公用事業公司與監管機關的關係良好，應能確保公用事業公司在基礎建設投資需求不斷成長下，能取得公平的「允許的股東權益報酬率」。除此之外，監管機關在計算「允許的股東權益報酬率」時，利率扮演了重要的角色。過去10年，當利率下滑時，公用事業類股的「允許的股東權益報酬率」也隨之下滑，因此，柯利認為，在未來的費率設定中，合理來說，高利率將對應更高的「允許的股東權益報酬率」。