從財報關鍵數字 篩出成長好股

【撰文：呂郁青】

「財報不是落後指標，而是未來收益的折現！」散戶贏家林昇靠著檢視財報，不只讓他躲掉地雷股，還讓他找到會漲的標的，即使今年第1季大盤不好，他仍然靠著財報挖出好股票，讓他直呼，「財報真是投資人不能缺少的一塊拼圖！」

林昇解釋，檢核財報、分析財報的目的在於，減少波動對心理的影響，瀏覽財報不只能挖寶，還能忍受波動，讓投資得到豐厚的果實！

林昇為此還發明了財報三表的順口溜──愛有資產（資產負債表）、找出會成長（損益表）、照顧你的人（現金流量表）。只有通過這三張財務報表檢核的個股，他才會列入投資組合。林昇說，「這樣的標的人人愛，就會吸引籌碼流入、投資人也不容易變心，會長期持有，因此投資這樣的標的，長期股價的上漲空間就值得期待。」

對於不熟悉報表的人，林昇表示，並不需要逐項計算，重要是檢查數字的「趨勢」是否一致。如果趨勢一致，就比較不會挑到做假帳的企業。例如：年年發股利，而股利不是靠實際營運賺到，而是用募資而來的錢再發回給股東；營收成長，不過應收帳款的天期卻愈來愈長，很可能是塞庫存，未必是產品真的熱銷。而他也提醒，雖然檢查財報方向不需要花太多的時間，卻是一定要做的功課，因為風險管理非常重要，要先「活著」，才有機會談報酬。

在確認是合格名單（避開可能做假帳公司）後，要挑出股價比較容易上漲的股票，主要在於成長力道！林昇表示，財報不是只看絕對數字，而是要看相對性，持續成長向上，才是最重要的。

財報中跟成長力道最息息相關的，就是損益表中的營收與每股盈餘（EPS），這兩項剛好是損益表上第一個數字跟最後一個數字，只要掌握頭跟尾，其實就足以抓到重點，而這兩個數字只要是持續成長，就是股價有機會上漲的公司！

首先查看營收，在損益表上有「營業收入」與「營業外收入」兩個欄位，林昇主要會看營業收入，這可視為「正職」收入，來源較為穩定，而營業外收入就像是「兼差」，有時有、有時沒有，比較不穩定。

把營收扣掉商品成本、營運成本，再扣掉相關稅負就是稅後淨利，而稅後淨利除以流通在外股數就是EPS。

營收與EPS要與去年同期比較，也就是看年增率，如果營收與EPS的年增率都呈現上升的趨勢，長期來看，股價自然也會向上。林昇解釋，最主要的原因就是，體質優異總有一天就會吸引投資人的目光，當法人開始買進，通常也有持續性，股價就會有一波張勢。

舉例來說，網通廠神準（3558）營收年增率逐月成長，而EPS年增率也同步持續成長，去年第1季年增率6.4%、第2季年增率21.74%、第3季年增率19.9%、第4季年增率26.69%，顯示成長趨勢明顯。這種高成長的股票，就很容易吸引投資人目光，因此在今年第1季大盤疲弱之際，神準股價卻逆勢上漲。

找到好標的後勿躁進 待法人布局再上車

不過，好股票也要有人注意到，像神準的月營收成長數個月與EPS年增率也成長數季之後，股價並沒有太大的表現，一直等到法人買進，股價才開始發動，因此，林昇建議，發現好股票可以先列入選股名單，在股價站上5日線與60日線（符合多頭的條件）且法人也買進後，再跟著上車，會更節省投資時間。

林昇也提醒，大盤多頭與空頭時，選股嚴格度要有所不同，目前大盤處於空頭趨勢，選股要更加嚴格，精挑細選後再出手，就可以減少虧損的機率。許多人覺得財報是落後指標，可是，林昇表示，數字會說話，而且有靈魂，挑出最重要的重點，就能讓你獲利。