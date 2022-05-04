買對主流股 高檔也能順勢賺

【撰文：黃嫈琪】

經常在財經節目解析當前政經趨勢的知名評論家黃世聰，私底下其實也是位股市高手；投資經歷長達20多年的他，在新書《抓住強勢股打造股市印鈔機》當中透露，早年他曾將10幾萬元本金滾成約200萬元，後來遇到2000年網路泡沫，又縮水成50萬～60萬元。進入媒體集團工作後，開始大量涉獵總體經濟、基本面、技術分析，經歷不斷修正後，確立了屬於自己的一套強勢股投資法。

黃世聰利用這套投資法，在2020年不但躲過疫情重創股市的危機，更抓住台股後續強勁反彈的波段，其中，光是2021年操作長榮（2603）這檔股票，就創造將近300%的報酬率。

但進入2022年，很多投資人心中的疑問是：台股2021年不斷創新高，創新高後還可以買股票嗎？還有獲利空間嗎？會不會成為最後一隻老鼠？2022年2月底爆發俄烏戰爭，眼看2022年聯準會將持續升息，應該如何操作，才能穩中求勝？

黃世聰指出，行情好的時候有表現差的個股，行情不好的時候也有表現好的個股，現在是景氣相對好的時間，股市熱錢還很多，而且還會繼續熱，只要多留意個別公司的營運動態與變化，快狠準買對主流股，加上嚴格遵守他建議的操作SOP，不用擔心高檔賺不到錢。

2022年除了留意聯準會的升息動向、俄烏戰爭加劇通膨走升，以及疫後新常態下各產業復鏈狀況等，都會影響台灣股市表現。

「投資股票不要預設立場，對於趨勢、行情或操作面上都是如此。」黃世聰強調，任何國家的股市絕對高點或絕對低點都不是投資人可以預估的。在股市不斷創新高的時候，要在意的不是股市相對高低點位置，而是要在意盤勢的後續動能。

由於自2021年開始，聯準會就不斷撒錢，對國際股市有相當的推升力道，加上台灣本身產業的業績面、題材面都在走高，促使台股有機會繼續往上衝。多數投資人覺得，股市創新高好像很恐怖，但黃世聰建議，投資人更應注意當時的業績或資金面等市場動態，這些面向才能決定股市的未來，而不是看到創新高就害怕。

他觀察自2020年∼2021年的台股大漲，主要受惠於聯準會降息，資金寬鬆，加上台資回流的推波助瀾，使台股有持續走高的機會。另一方面，台灣半導體或其他相關產業獲利逐漸走高，使台股處於基本面與資金面同步發酵的行情。

而他也進一步分析，在台股創新高的過程中，成交量往上升，又帶動新的參與者及新的市場題材，產生新的發酵機會，所以這段創新高後的過程中，他一直繼續買股票。儘管2022年1月初台股創下1萬8,619點之後進入回檔走勢，3月開始在年線附近徘徊，但他認為拉回後，只要年線仍維持上揚的局面，在量縮整理後，還是可以適時尋找進場機會。

至於台股何時可能出現明顯的下修？黃世聰認為，要觀察以下4個重點：

1.資金浪潮何時結束，主要觀察點在聯準會的後續動作及升息的步伐。

2.美國擴大基礎建設在資金面上似乎不太順暢，由於這一波股市上漲的推力之一是各國的財政政策支持，如果前述資金出問題，會讓台股產生或多或少的壓力。

3.疫情發展，未來如果沒有新一波嚴重的疫情爆發，台股不至於再受到明顯的衝擊。

4.訂單過度問題，可能對電子產業影響較大，萬一重複訂單嚴重，可能會給電子業帶來業績盤整的壓力。

所以，黃世聰再度強調，先不要預設立場，觀察國際趨勢與盤勢怎麼走、市場狀況如何，再決定適合的操作策略。至於已上萬點的台股，還可以買股票嗎？

「當然可以！」黃世聰說，就算有專家預測2022年美國通膨還會持續延燒，景氣復甦尚有疑慮，台股加權指數已經來到1萬6,000點至1萬8,000點的高檔，他還是認為可以進場，只要「選對主流股」！

至於什麼時候可以進場？他依歷史統計數字指出，每年11月到隔年2月∼3月都是可以進場買股的時間點，每逢重大利空時可能從高檔回檔約15%，對照目前的股市行情，都是可以大幅買進股票的機會點。他表示，根據過去的經驗顯示，股市好的時候可能有高達500檔、600檔漲幅超過1倍以上的「飆股」，就算股市再不好，也會有100檔以上的「好標的」。

錢在哪裡，哪裡就有行情，投資人跟著聯準會的腳步走就對了，選對站在趨勢與風口上的主流股以提高勝率。