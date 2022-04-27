做好3準備 避免子孫上演兄弟鬩牆爭產風暴

【撰文：廖一聰】

最近長榮集團又再次陷入兄弟鬩牆爭產風暴，看著新聞報導，不禁讓我想到最近規畫的一個家庭資產移轉案子。

王爺爺身故時，因為遺產繼承鬧得全家雞犬不寧，王奶奶深怕自己百年後，2個女兒與小兒子會再次上演爭產風波，因此希望預做安排，透過遺囑好讓名下的「起家厝」傳承給她心中的接班人。

談到財產分配，通常會是透過預立遺囑，落實財產分配的心願。雖然這的確是一個很好的安排，但遺囑不會立即生效，當事人身故後遺囑會不會被呈現？效力會不會被質疑？有沒有人可以執行？執行人會不會執行？很多繁雜的問題，都要一併思考。

因此我建議，財產規畫除了預立遺囑外，還有3件重要的事，需要先準備好：

1.自益信託：好的規畫除了可以讓財富增益保值、趨吉避凶，還能在自己沒有時間和能力管理財產時，安排信任的人協助管理；甚至是在自己百年之後，按照個人生前的意志繼續管理財產。信託能在嚴謹的法律保障下，讓管理權集中在受託人身上，避免繼承人共有財產的困擾，並隔離委託人或繼承人的債務、稅務及婚姻；更重要的是，信託可以讓財產專款專用，先照顧好自己，剩餘財產再繼續遺愛子孫，激勵他們進取向上，避免子孫揮霍濫用長輩辛苦賺取、努力累積的財富。

2.意定監護：現代人愈活愈久，在百年之前，也許會經歷一段失智失能的歲月，無法照顧自己，更遑論管理財產。2019年新增的「意定監護」，比起過往的法定監護，能讓法院更快速指定適合當事人的意定監護人，即時照顧失智失能的長輩，也能讓長輩的財產有效管理，並運用在自己身上。

3.人壽保險：想要財產被順利傳承，務必要好好的試算遺產稅有多少，否則再好的規畫都無法被繼續執行。若遺囑分配有失公平，又有誰願意先拿自己名下的現金繳納遺產稅？若透過多數決先將易於變價的遺產拿來抵稅，又會折損多少財產價值？因此預留稅源是必要的安排。預留稅源不能配置現金，而是要運用一張規畫正確的保單，接班人可及時拿到定額的保險金順利完稅，更能補償其他繼承人的特留分，避免財產共有的困境。

我常說：「沒事不會寫遺囑，寫遺囑一定有事。」別以為簡單的一張遺囑等於已經做好財產規畫，這樣的思維肯定會讓子孫為了財產對簿公堂。既然要做財產規畫，一定要多方思考，仔細考量並提早進行都是好事。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））