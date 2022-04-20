銀髮族慎防「金融剝削」！

【撰文：彭金隆】

最近常會聽到政府或媒體提醒消費者要注意「高齡金融剝削」（Elder Financial Abuse）的問題，許多人看到這個名詞，常常不知道在說些什麼。「金融剝削」一聽就是一個負面的名詞，是指有人且通常是信任的人（如照護者、受託人或家人），利用非法詐欺或未經同意等不當行為，取得他人的利益或財產。

台灣邁向超高齡社會，高齡人口也改變了金融市場的結構。隨著年紀漸增，不管是生理認知或資訊接收能力都會慢慢退化，導致逐漸與社會脫節而成為金融消費的弱勢，又因這些資深公民通常小有積蓄，更易成為金融商品銷售鎖定的重要對象。金管會近年發現，銀髮金融消費爭議申訴案有增加的趨勢，「高齡金融剝削」案件的發生率也在上升中。

政府為防範金融業不當對待高齡消費者，遂參考先進國家的經驗，為脆弱金融消費族群訂定各種規範，要求金融業必須以更公平的方式對待所有客戶。主管機關曾公開提醒高齡消費者要多注意常見的爭議樣態，如違反商品適合度的不當招攬、保證獲利與誇大報酬率的不當話術、未充分揭露商品風險或契約內容的不當行銷，以及親人的盜取、侵占等。監理機關也針對「高齡金融剝削」案件，建置特殊回報系統處理，提升高齡者的金融知識等，都是很好的措施。

但也有人認為政府的美意，反而間接造成銀髮金融消費者交易上的麻煩。例如規定65歲以上的高齡保戶，購買投資型保單必須錄音或錄影，但每個人狀況不同，有些人雖然高齡，但專業知識與身體狀況仍很好，只用年齡判斷反而略有歧視之感。法規缺乏彈性，期待未來能有更符合市場需求的規則出現，畢竟要解決金融剝削問題，靠金管會公權力介入只是治標而已。

面對金融剝削的問題，除了消費者自己要特別小心，金融機構更要管控與自律，持續加強人員專業與道德操守訓練，讓員工了解客戶的真實需求，確保員工具備能力以辨別和回應弱勢客戶的需求，加強內部控管機制與分工督導責任的落實，透過層層把關，才能有效降低金融剝削的發生。（本《Smart智富》月刊專欄作者為國立政治大學風險管理與保險學系教授、國立政治大學銀行保險研究發展中心主任）