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換車潮將屆？

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：朱紀中】

烏俄戰爭炒高油價，隨著美國普通汽油零售均價飆至每加侖4.315美元歷史新高，電動車買氣跟著衝高。

產業龍頭特斯拉（Tesla）傳出北美訂單倍增，加上德國工廠3月初取得政府量產許可，在業績看好下，股價7個交易日大漲29%，公司市值重回1兆美元大關，相關ETF績效表現超越指數。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）因此重登全球首富寶座，在他跳舞迎接首批德製特斯拉正式上路的同時，德國福斯(Volkswagen)、奧迪(Audi)都宣布將積極擴充電動車產線。

德國車廠加速推動電動車，不單是看到高油價造成消費行為改變。奧迪執行長直言，烏俄衝突凸顯產業「擺脫化石燃料的急迫性」，電動移動則是目前去化石產業最有效的方式之一。美國媒體估算，石油和天然氣價格大漲，使得傳統內燃機汽車的續航成本大增，相較之下，電價漲雖然也拉高電動車續航成本，但電動車成本增幅遠不如內燃機汽車劇烈。

因此，有不少市場分析師推估，就算油氣價格回跌，電動車因為供給加大、電池成本下降，未來幾年與內燃機汽車的續航成本差距會再拉大。基於此因，換車潮是否將屆，值得期待。

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