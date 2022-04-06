贍養費能寫進婚前協議書嗎？

【撰文：林竹】

喬許打算今年與女友步入婚姻，他看國外不少名人在婚前都有簽署婚前協議書，以保障雙方權益，因此他跟女友談好，決定共同簽署婚前協議書，並於協議中明定，「若有一方涉及外遇，雙方即同意無條件離婚」，卻被法院視為無效，他才知道並非任何內容都能寫進婚前協議書。

國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）廖一聰表示，目前《民法》對婚前協議書的形式與內容沒有明確的規範，只要準夫妻將協議好的事項，以白紙黑字明訂即可。但有一個前提是，內容不得違反公序良俗或法律強行規定的事項。最常見又能被寫進婚前協議書的項目共有5個：

項目1》婚後住所

現代人生活型態較多元，婚後可能分隔兩地或只有週末同住，因此可以事先約定婚後的住所，以避免日後發生爭執，甚至成為訴請離婚的緣由。

項目2》夫妻冠姓或子女姓氏

《民法》第1000條規定，可以書面約定配偶冠姓，但是之後仍然要向戶政機關登記；另外，《民法》第1059條也規定，子女出生登記前，父母可以書面約定從父姓或從母姓。

項目3》家庭生活費負擔與家務分工

《民法》第1003條之1載明，家庭生活費用，除非法律或契約另有約定之外，由夫妻各依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔之。這也表示，家庭生活費用與勞動可以事先約定，因此，舉凡水電瓦斯費、房屋租金、家事分工等，都可以寫進婚前協議書。

項目4》婚姻保證

婚姻保證也指「外遇條款」，例如：其中一方一旦外遇要支付多少罰金，只是實務上，法院不見得會完全接受。

項目5》夫妻財產制度

夫妻財產制度可以先寫明要選「法定財產制」或「約定財產制」，而且婚後也能更改。

至於哪些內容不可記載於婚前協議書上呢？首要是「離婚預先約定」，也就是預先約定發生某些事，就能無條件離婚，「因為還沒有結婚，就想著什麼情況下會離婚，已經違反善良風俗，會被法院認定為無效。」廖一聰說道。另外，離婚後的贍養費給付、離婚後子女監護權歸屬、第三人賠償或義務，甚至是夫妻間的行房次數，都會被視為有違公序良俗而無效。

如果準夫妻想增加婚前協議書的效力，其實可以透過法院公證。公證的目的是證明法律文件（編按：例如契約）確實存在。假設雙方擔心日後有人質疑婚前協議書是否由本人簽署，就應該找法院公證，經由公證人見證，協議書是雙方親自簽署。公證須支付費用，根據法律行為或所涉及私權事實標的金額、價格或請求事由之不同，金額從1,000元～2萬9,000元不等。

婚前協議書是讓雙方進入婚姻前，更理性地看待彼此的關係。但是，如果真的走不下去，到了非離婚不可的地步，接下來要討論的就是「贍養費」議題。

名人離婚通常會伴隨著鉅額的贍養費，讓很多人以為「離婚＝一定要支付或取得贍養費」。廖一聰指出，贍養費既非離婚必要支付的「義務費用」，也不是賠償性質的「損害賠償」，離婚時請求贍養費有其條件限制。

根據《民法》第1057條規定：「夫妻無過失的一方，因判決離婚而生活限於困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費。」由此可知，請求贍養費必須符合「經法院判決離婚」、「請求人必須限於生活困難」與「請求人必須無過失」3要素。

至於贍養費要多少才合理？鉅額贍養費只是特例，是透過「離婚協議」協商、議價而來的數字，一般民眾離婚時不會有如此龐大的金額。贍養費定位為保障離婚當事人獨立生活的基礎，因此會根據「贍養權利人的需要狀況」與「贍養義務人的經濟能力」來衡量給付金額。有時候法院會參考行政院主計總處所公布的「平均每人月消費支出」以作為計算贍養費的基礎，因此每個個案都不同，而法院判決的給付方法有一次給付、分期給付或給付定期金等3種。

至於未成年子女的扶養費，夫妻離婚時可以先自行協調金額，若無共識，一樣可以訴請法院裁量。法院通常也會參考「平均每人月消費支出」的金額，同時考量孩子需求、雙方薪資條件與財務狀況等進行計算後再按比率分攤。