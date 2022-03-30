ESG投資讓獲利與永續雙贏

【撰文：王儷玲】

過去2年，金融市場雖因新冠肺炎疫情產生劇烈波動，但國人退休理財的報酬率普遍已能達到5%～10%！根據新出爐的退休調查發現，「ESG永續投資」成為台灣投資人新偏好，有90%的退休理財規畫者表示，未來2年會考慮選擇永續商品進行投資。其中約有47%受訪者表示主要原因是能響應全球趨勢，支持永續概念；更有65.6%的人期待獲得較佳的投資報酬率。

這個結果與2021年MSCI「全球機構投資人調查報告」不謀而合，顯示疫情提升ESG社會永續議題的重要性。MSCI調查發現，為因應疫情，77%的投資人「大幅」或「適度」地增加了ESG投資；90%資產超過2,000億美元的大型機構則表示會增加ESG投資。

ESG投資適合長期布局，更是退休金配置首選。從股票的績效來看，MSCI全球ESG相關指數近5年的累積報酬皆優於MSCI大盤指數，顯示長期持有ESG表現佳的企業股票，有較高機會換取較佳的長期報酬。在債券部分，根據鋒裕匯理投信發表的綠色債券績效統計，也發現MSCI綠色債券投資績效優於投資等級債及高收益債。

再以目前台灣發行的境外ESG基金為例，若對發行1年以上的ESG相關基金進行篩選，可發現近1年平均績效為7.96%，其中有66%為正報酬績效，有47%的報酬大於10%；若將發行時間拉長至3年以上來看，近3年平均績效為48.56%。而台灣發行的國內ESG基金中，只有2檔發行時間超過1年，其近1年績效分別為24.41%、25.63%，其餘發行時間則較短，仍需持續觀察。可見ESG相關主題若能好好篩選，應可作為長期投資標的。

因應此趨勢，市場上也有保險業者推出ESG概念的投資型保單，將ESG納入類全委的投資型保單中。例如有壽險公司推出由投顧代操的永續投資帳戶，篩選ESG權威機構評等至少A以上的投資商品；也有保險公司推出ESG投資帳戶類全委保單，透過ESG評鑑及投資篩選流程，找出ESG韌性高的企業作為投資標的，藉由布局全球ESG主題趨勢相關基金與ETF，為投資帳戶帶來長期報酬，不但滿足保戶投資標的配置需求，也能透過年金保障預先規畫退休人生。

想要在退休準備階段投資獲利，必須與時俱進，選對標的長期投資，微利時代，民眾可以多多利用具有長期投資特質的永續投資新主題，不僅有機會提升退休投資之報酬，更可以為改善地球及社會環境盡一份心力，創造獲利與永續雙贏的局面。（本專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事）