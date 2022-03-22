【撰文：朱紀中】

俄烏戰爭被比喻成是美、俄之間的「唬人梭哈」，背後竟還暗藏一場全球能源大戰。話說去年歐洲因燃煤發電大減、再生能源供應不順，天然氣價格飆漲。俄羅斯因是歐洲天然氣主要生產國，新修建的「北溪二號」陸路天然氣運送管線又剛好完成，理應直接受惠。沒想到，烏克蘭是否加入北約議題卻被搬上檯面，為了防堵俄羅斯，美國直接施壓德國不讓北溪二號營運，歐洲天然氣漲勢因此更凶，亞洲氣價也跟著衝高，只有美國僅小幅波動。

就在俄羅斯天然氣無法從陸路賣進歐洲時，美國天然氣向外出口的基礎設施正陸續完工，出口量不斷攀高，相較去年第4季美國出口天然氣峰值為11.6 Bcf/d（每日10億立方英尺），按美國能源資訊管理局（EIA）預估，2024年年底峰值可達16.3 Bcf/d，等於3年增長40%。

美國天然氣大舉輸歐，歐洲氣價相較去年年底高峰大減6成，這筆俄羅斯原可到手的豐厚生意已悄悄轉到美國手上，難怪媒體要說這是一場「唬人」的賭局。