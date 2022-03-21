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贈與稅免稅額提高的實務應用

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：邱玉茹】

為因應物價高漲的負擔，政府自2022年1月1日起，提高贈與稅免稅額度，從220萬元調高為244萬元，視贈與稅率級距，民眾有機會減免2萬4,000元～4萬8,000元的稅額。此一調整，對於每年透過定額現金贈與子女做資產傳承的族群將有所影響。

在台灣，許多購屋族的房屋頭期款，多半來自於父母金援。假設有對夫妻剛結婚，而父母欲以贈與方式資助孩子買房，以調高後的免稅額計算，1年內父母2人各贈與244萬元，總計488萬元；加上結婚前後6個月內，雙方父母各有100萬元以內的婚嫁贈與，可不計入贈與總額，那麼這對夫妻受贈總金額可達1,376萬元（（244萬元×2＋100萬元×2）×2＝1,376萬元），對新婚夫妻購屋的幫助很大。

另外，若想贈與房屋給孩子，是買在父母名下後，再贈與子女好；還是贈與現金給子女後，由子女自行購屋好呢？這個問題就要視房屋未來用途是自住、出租或出售來評估。因為2021年7月1日上路的房地合一稅2.0，將會是另一大稅負的考量。所以贈與房屋，也需了解在資產移轉過程中，涉及的稅法規定，建議可諮詢專業財務顧問後再做規畫。

贈與稅的免稅額，為每一位「贈與人」，不論受贈對象及贈與次數多寡，累計贈與金額合計不超過244萬元，即免納贈與稅。超過贈與金額之部分，視不同的課稅級距，課徵10%～20%不等的贈與稅。贈與免稅額計算時間為每年1月1日至12月31日止，而贈與人為贈與稅的納稅義務人。

實務上，贈與稅的申報時常被忽略，又或是有些人想要賭一把，看能否不被國稅局抓到逃漏稅，因此也要特別提醒，贈與資產總額在超過贈與稅免稅額時，應於贈與日後30天內，向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅，才不至於因大筆的贈與金額未申報，導致日後被國稅局抓到逃漏稅而連補帶罰，反而賠了夫人又折兵。

對於想要在生前做好資產分配的族群，善用贈與稅免稅額，除了可以達到節省稅負的功效，也能將資產做更好的傳承。但在規畫資產傳承之餘，分配給子女的公平性，以及維持家人間的情感融洽，也是另一大挑戰。建議長輩們可與家人進行長期的溝通，並與子女達成共識，才能避免讓資產分配的議題傷及彼此間的情感。

此外，也建議長輩們更應該優先考慮自己的老後照顧、生活安排、生活費與照顧費等相關事宜，才不會在資產全數分配出去後，卻面臨無人關心和照顧的狀況。

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