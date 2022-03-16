把握正式升息的進場契機

【撰文：張真卿】

全球金融市場從2008年金融海嘯的谷底，復甦到2021全球股市頻創歷史新高，走了13年大多頭。不過，其實根據景氣循環的理論，這波景氣早應該在2018年結束，但接連為因應美中貿易戰、新冠疫情，均採降息及量化寬鬆貨幣(QE)政策，才讓這波景氣多頭得以續命至今。

榮景伴隨而來的是物價上漲，2022年開春，聯準會面對惡劣的通膨壓力，鷹派勢力抬頭，釋出縮減資產負債表和升息的訊息，導致金融市場波動加劇。

2022年1月7日，聯準會會議紀錄釋出鷹派訊息，暗示為了打擊通膨，可能在3月就調升利率，比市場預估的6月份提早3個月。2月投資銀行高盛（Goldman Sachs）出具一份報告，直指2022年美國至少會升息7次。摩根大通（JPMorgan Chase，通稱小摩）也大膽預估，2022年聯準會將升息超過4次，可能是6次或7次。小摩預期，這樣快速的資金緊縮就像一根鋒利的針，將戳破13年非理性榮景，史上最大的景氣泡沫將因此破滅。

就現況來看，台灣電子產業前景看好，特別是半導體產業的展望更是如日中天，「晶圓雙雄」台積電（2330）和聯電（2303）的法說會，公司更是正向樂觀看待。但是電子股的股價卻是表現不如人意，這是眾多投資人心理的疑問，其實這就是全球央行收縮資金，電子股本益比被下修的結果。

理論上，當一家公司基本面表現優異，股價應該上漲；一家公司基本面表現不佳，股價應該下跌。但實際的狀況並非如此，這是因為「股價（TP）＝每股盈餘（EPS）×本益比（P/E）」。其中，每股盈餘是一家公司的基本面，本益比是資本市場給一家公司的評價。而合理的本益比，除了依據歷史本益比調整以外，公司展望、景氣位階、資金多寡和大盤走勢也會影響本益比的數值。當每股盈餘或本益比調整時，股價自然也跟著改變。

以下就景氣變化的4個時期（景氣復甦成長期、景氣高峰期、景氣衰退蕭條期和景氣谷底期）來說明，股價、每股盈餘和本益比三者之間的變化：

1.景氣復甦成長期：公司營收和獲利脫離谷底往上攀升，此時每股盈餘，無論是年增率（YoY）或季增率（QoQ），都是正成長。由於前景看好，資本市場也紛紛調高本益比。當每股盈餘增加，本益比又被調高，股價自然上漲。

2.景氣高峰期：公司對於未來狀況依舊相當樂觀，公司開出來的財報，無論是營收或每股盈餘，仍舊是維持正成長，但是成長率開始出現衰退。此時雖然公司業績表現仍舊優異，但已經沒有預期的那麼好，資本市場開始下修公司的本益比。在每股盈餘增加，本益比卻被下調的情況下，股價容易出現漲不上去的現象。這種公司公告好消息，股價出現卻利多不漲，甚至利多下跌的怪現象，市場稱為「利多測試頭部」。

3.景氣衰退蕭條期：當景氣開始下修，公司營收和獲利表現不佳，此時每股盈餘，無論是年增率或季增率，都呈現衰退情況，公司對未來前景趨於謹慎。由於前景看淡，資本市場也紛紛調降本益比。當每股盈餘減少，本益比又被下修，股價自然加速下跌。

4.景氣谷底期：因為大環境不好，訂單快速減少，公司開始裁員，無薪假的人數倍增。公司營收和獲利表現不佳，每股盈餘來到歷年低點，甚至出現虧損的狀況，公司對未來前景表示悲觀，公司減產、倒閉和合併的消息時有所聞。此時公司業績雖然表現不佳，但是已經沒有預期的那麼壞，資本市場開始上修公司的本益比。在每股盈餘減少，但是本益比因為之前下修過頭，反而開始被上修的情況下，股價容易出現跌不下去的現象。這種公司公告壞消息，股價出現利空不跌，甚至利空上漲的怪現象，市場稱為「利空測試底部」。

依據歷史經驗，聯準會升息前，金融市場因為預期升息造成的負面效益，股價出現大漲大跌，公債價格持續下修，操作難度加高；升息初期，利率還相當低，景氣依然亮麗，股價仍有機會上漲；升息末期，利率持續上漲來到高檔區，企業和投資人的資金成本加重，出現股債齊跌的現象。在此建議投資人保守因應，等到聯準會正式升息時，再逢低加碼。（作者著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本書籍）