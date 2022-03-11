受惠生產增長 金融和業表現看好

【布朗（Evan Brown）】

進入2022年，在美債殖利率快速揚升下，全球股市提前出現評價向下修正的走勢，特別是一些估值偏高的股票，股價承受更大的壓力，也讓股市出現較大的震盪，所幸並未看到經濟成長減弱的跡象。我們預期，2022年在美國實質利率的飆升下，股市將在通膨與貨幣政策等多重不利因素的逆風，及強勁獲利成長的順風之間拉鋸。

儘管今年1月份的股價表現並未盡如人意，但經濟動能的表現卻顯得相當強勁，衡量製造業活動的相關指標持續上行。有確切的證據顯示，中國正推出更寬鬆的貨幣政策和財政政策，以穩定經濟活動。投資人的悲觀指標，例如市場情緒指數，或觀察未平倉比（Put/Call Ratio）等數值，都表明復甦即將到來。全球的風險性資產雖然在1月份變得較便宜，但只是修正，而不是變得更糟。

就以美國企業財報表現來看，經營結果是扎實的；企業的獲利與銷售表現令人意外，以及成長率和企業財測都高於長期平均水準。

只是在短期內，由於出現Omicron病毒株使得疫情尚未解決，經濟數據可能因此受影響，特別是在服務業部分。從2021年11月下旬以來，市場已經意識到這一點，但我們認為，這種放緩不會嚴重或是久到足以破壞這個新的強勁擴張的一年。儘管全球股市年初的下跌可能引發市場對這波擴張的持久性的疑慮，但從1月份的信貸和新興市場股票的表現來看，投資人對增長前景的信心尚未發生重大動搖。

勞動力將持續回補

有助商品、服務業復甦

目前在全球，尤其是美國，勞動力供應的復甦明顯落後於需求，這導致全球經濟的瓶頸。但我們預期勞動力供應將繼續回升，而這有助於促進商品和服務業產出的穩健增長。

2021年12月，有110萬個美國人表示，受到疫情影響，他們一直沒有找工作。而根據報告顯示，在12月有近170萬美國人因為生病，雖有工作卻無法上班。隨著Omicron病毒威脅逐漸降低、對病毒具有免疫力的人口比例增加，以及新的抗病毒藥物激增，我們認為勞動力供應將會持續復甦，其中一個關鍵在於失業救濟金補貼政策已經不再繼續。

不同的成熟國家其勞動力流失程度各不相同，部分原因與過去2年採取的財政措施有關。根據美國的一些研究顯示，低收入的美國家庭在提取了一些超額儲蓄後，並沒有大量的現金緩衝，這會促使他們重新投入勞動力市場。

包括美國聯準會在內的大多數成熟國家央行已發出信號，表示它們不會等到通膨全面上揚後才上調政策利率，這意味著在未來幾年，推升經濟增長的動力將來自新的勞動力投入和資本深化。

其實全球的製造業也呈現復甦態勢，汽車產業回暖就是一例。半導體是造成全球經濟供給短缺的原因。晶片的短缺會對下游產生廣泛的負面連鎖反應，這在汽車產業中表現得最為明顯。二手車價格的飆升反映了需求的旺盛，但生產卻未能恢復到疫情前的水準。

由於需求很大，而新供應的交貨時間很長，短期內半導體短缺的問題雖無法完全解決，但仍有好消息：製造商表示，半導體短缺的嚴重程度已經達到峰值，而最近的資料表明，晶片足夠使用，相信全球汽車生產正在好轉。

其實截至2021年11月，美國、德國和日本的汽車及相關產品的工業生產，連續數月都在增加，這是自2020年年中重啟經濟活動以來，這3個國家首次連續數月出現改善。例如汽車出口大國之一的日本，2021年11月，日本的汽車出口年增率小增4.1%。

通膨與貨幣政策壓力

使股市波動增加

因此整體來說，當前的背景對股市是有利的，因為在高於平均趨勢的增長環境下，經濟可望繼續以健康的速度增長。也因為預期獲利成長可望延續，全球股市可望在2022年持續走高。只是隨著貨幣刺激政策陸續退出，估值將難以避免地繼續承壓，這會使得風險資產的平均波動性高於2021年。

此外，市場仍存在不確定性。雖然我們對經濟增長前景充滿信心，但也必須承認，在判斷通膨何時下降，及下降多少時，存在很大不確定性。令人不安的通膨，將迫使聯準會採取更鷹派的貨幣政策，而這很可能會對股票估值帶來壓力，進而減弱獲利成長所帶來的積極影響。但即使全球股價出現壓回，也是因為通膨與貨幣政策的逆風所致，而非是對經濟前景感到疑慮。

我們認為，金融和能源等景氣循環業，以及歐洲等地區的股票，將受益於生產的強勁增長，相較於其他股票更具吸引力。這些產業在2022年年初表現相當不錯，預期未來幾個月可望會有所表現。