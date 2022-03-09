投資人對穩定收益需求仍盛

【撰文：鄭杰】

台灣新一代國民基金安聯收益成長基金明星經理人傅道格（Douglas Forsyth）要在今年3月正式退休了！

安聯收益成長基金是近年來最受台灣投資人青睞的基金，在其新台幣破兆元的資產中，台灣投資人持有比重就超過了4成。安聯收益成長基金2021年在台灣吸金超過1,300億元，是唯一一檔淨申購金額超過新台幣千億元的基金，甚至將淨申購金額排行第2至第10名境外基金的吸引資金相加，都不及安聯收益成長基金。

傅道格正是一手催生這檔安聯旗艦產品的主要推手，他不僅是優異的基金操盤手，在產品設計開發上更是有其獨到的眼光，總是能找到解決客戶投資痛點的策略。

傅道格在投資業界具有長達30年的經驗，1994年加入安聯成立收益成長團隊後，在安聯一待就是27年。擅長高收益債投資的他，一開始進入安聯就是由擔任安聯美國高收益債策略的首席經理人開始，他也是推廣高收益債基金的先驅之一。在90年代，當時市場投資人仍是習慣以股票作為投資資產，但傅道格卻看到高收益債在投資上的益處，積極向市場推廣，不受限於當時市場的傳統思維框架。

到了1998年，安聯收益成長團隊再度跨足可轉債產品線，傅道格也接管了安聯美國可轉債策略，擔任首席資產管理經理人。可轉債是兼顧股票、債券特性的資產，市場多頭時能跟隨股票價格上漲，但是下跌時則能發揮債券固定收益的特質，因此經理人在操盤時，必須要具備更全面的觀點，以亦股亦債的眼光進行分析，不能只侷限於單一資產。

操作高收益債及可轉債這兩類資產所累積的經驗與分析功力，奠定傅道格開發以及推出收益成長策略的基礎，而這個吸引全球新台幣逾兆元資金的策略正是始於傅道格傾聽客戶需求所設計。

客戶一直是傅道格職涯中最重視的一環。與傅道格共事超過20年的安聯收益成長基金現任經理人凱斯汀（Justin Kass）在接受《Smart智富》月刊記者專訪時說，傅道格總是強調，他們一定要了解自己到底是為誰工作，不是為自己、也不是為安聯，而是為了客戶。因此，一定要與客戶建立暢通的溝通管道、了解客戶的需求，「給客戶投資你的理由」。

傅道格和團隊正是在服務客戶並與客戶接觸的過程中，發現客戶對投資組合的期待其實很簡單明確，就是「投資簡單些、波動少一些，同時也可以提供相對穩定的配息，不須太過擔憂市場波動」。

於是才有了運用股票、高收益債、可轉債3類資產配置的安聯收益成長基金誕生。這檔基金自發行以來，年化績效達到9.34%，當前年化配息率則逾7%，在收益與成長雙方面滿足投資人，也讓全球投資人對這檔基金十分買帳。這個策略的美國版基金於2007年問世，2011年則推出盧森堡國際版，並於2014年引進台灣。資產規模從2012年年底的近1億美元，至2017年年底成長至216億美元；截至2022年1月底，總資產規模則已經達到419億美元，相當於新台幣1兆1,600億元。

除了收益成長策略之外，在傅道格的主導之下，還開發了包括美國短年期高收益債、全球收益、美國收益、美股收益等策略。

當然，要管理這麼龐大的資產，涉及廣泛投資標的的策略，不可能只靠一人，必定是要透過團隊合作才能達成，「我認為傅道格帶給我們所有人（投資成員）最關鍵的一件事，就是彼此一定要像個團隊一樣相處融洽，」凱斯汀在談及傅道格對他們最大的影響時如此說。

凱斯汀說，投資市場多變，遭遇空頭市場是常有的事，但是作為投資團隊，你必須要有能彼此合作、共度難關的夥伴，重振整個團隊的士氣，資深與資淺的成員都能互相幫助，在挑戰的環境中做出艱難的決定，而這是他與傅道格共事20年來，傅道格一再對團隊每個人灌輸的觀念。

而在傅道格的帶領下，安聯收益成長團隊成立超過20年以來，也的確維持相當穩定的成員結構，多年以來離職人數僅個位數，也讓他們成為業界資歷最深的團隊之一，安聯收益成長團隊的核心小組平均資歷為25年以上，共事更達到14年。在傅道格退休之後，這樣以客戶為先、團隊為重的精神將可望持續傳承下去。