從外銷訂單挖出產業波段飆股

【撰文：呂郁青】

選股有很多種方法，例如：由上而下、由下而上，兩種都有人採用，而外號「報價天王」的林信富，經常領先市場，抓出關鍵的波段轉折點，他表示，祕訣就在持續追蹤外銷訂單，以便從上而下地挖掘動能最強勁的產業，投資最省力。

林信富歷任證券公司法人交易與研究部門主管，勤於拜訪上市櫃公司，對於景氣循環有獨到的見解。他擅長從基本面出發，發掘當年產業大成長的主流趨勢。舉例來說，2021年他兩度抓到塑化類股的波段行情；當年上半年也賺到鋼鐵的大波段行情、下半年更把握到電動車、第三代半導體與鋰電池等倍數上漲的族群。

「大處著眼、小處著手。」林信富說。因此，先找到大方向，再往下挑標的，會比一檔一檔找出有潛力的公司更有效率。林信富認為，只要產業趨勢對了，該產業就會一檔帶一檔輪流，或是同時上漲，投資起來就更加事半功倍。而要抓到產業的波段行情並不困難，林信富解釋，只要學會看外銷訂單再加上產業報價，其實就能抓出大方向。

林信富每個月一定會看經濟部統計處所公布的外銷訂單年增率，這是他抓出產業轉折的重要指標。因為台灣的經濟成長主要是靠出口貢獻，出口貿易大約占台灣經濟成長率（GDP）比重的70%，所以只要觀察外銷出口訂單的情況，就有機會洞燭機先，在股價起飛前布局，而主要步驟有以下4個：

步驟1》觀察每個月外銷訂單年增率

經濟部統計處每個月20日會公布前一個月的外銷訂單的統計數據（www.moea.gov.tw/Mns/dos/home/Home.aspx），並且以圖表列出最強勁的產業。若整體外銷訂單持續成長，代表台灣經濟動能仍在，接著是從中抓出正在異軍突起的產業，而林信富有3個原則：高於平均年成長率的產業類別、該類別年增率須較前一個月來得高，而若產業的年增率由負轉正也很值得留意。

步驟2》檢視產業報價是否同步上漲

由於外銷訂單在統計的時候分類較大，若能輔以細項產業的報價，掌握度可以更高。當外銷訂單增強，細產業報價如果也同步增加，就可以進一步證實，這個產業的確轉強了，股價也往往會在1個月內開始跟進上漲。林信富建議，投資人可以觀察上中下游，不同次產業報價的變化，從最強的開始著手。

步驟3》評估相關公司營收有沒有轉好

若產業報價上漲，也會反映在公司營收上。營收是公司每個月公告的財報資訊，投資人可以從營收來確定公司基本面是否真的轉好。林信富表示，當成長趨勢成形後，往往可以拉出波段行情，不用擔心經濟部統計數據與營收出來的時間落差，看到產業趨勢成形後都還有時間布局。

步驟4》出現3大條件就果斷賣股

一旦看到趨勢成形，林信富就會找出產業中營收占比最高的個股布局。至於他賣股決策，不是看技術面，而是依據以下3條件：①報價反轉向下、②本益比（PE）較往年平均值高，歷史區間上緣或明顯較同業PE高、③法人連續賣出。只要出現1～2個條件，林信富就會開始分批賣出。

林信富透過上述步驟，在去年成功掌握鋼鐵與塑化股等景氣走揚而挖出多檔飆股獲利。就以獲利標的之一中鴻（2014）為例，他從2021年3月外銷訂單統計發現，「基本金屬」的年增率跳了上來達54.4%，明顯高於整體平均值33.3%。

接著他檢視產業報價時，看到鋼鐵業中的熱軋鋼板捲，現貨報價在2020年年底已經站上每噸2萬元新高大關，全亞洲鋼鐵報價也同步暴漲。而在台灣8家熱軋鋼板捲生產廠商中，中鴻的生產規模較具代表性，營收年增率已轉正、外銷訂單的回升趨勢已經正式啟動，但股價還在20元附近震盪整理，他便開始布局。

果然，鋼鐵等相關原物料在去年上半年大幅飆漲。但也使得中國官方開始出面干預，讓鋼鐵多種產品報價在2021年6月、7月陸續見到高點轉為下跌，加上中鴻月營收年增率已經在高檔出現鈍化，林信富即逢高分批出場，出場均價約在50元。林信富操作中鴻不到3個月，波段獲利就達150%。再次驗證他以外銷訂單選股投資法，的確具有驚人的成效與績效。