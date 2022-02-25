給女性族群的理財建議

【撰文：吳易燁】

近來名人爆發的離婚爭議，除了有子女監護問題，還涉及財產分割問題。這值得我們思考女性的財務自主意識與應有的準備！

若將女性依不同身分來看，會最早體認到財務自主重要性的族群應是單身貴族、單親媽媽，頂客族或有小孩的媽媽可能會因為覺得有伴侶可依靠，而忽略財務自主的重要性。其實不論哪種身分或性別，都該學習理財，以下就是我給不同身分女性族群的理財建議：

單身貴族》需具備風險意識，且務必累積資產、退休金

單身貴族最大的經濟來源就是自己，因此要有風險意識，最好能規畫醫療險與失能險，萬一生病或沒有能力工作時，還能運用保險金照顧自己。此外，一定要累積資產，例如不動產，可自住也可視為投資。更要提早準備退休金，可善用年金保險或定期定額基金投資，但風險承受度應依年齡不同而有所調整。

單親媽媽》保有6個月緊急預備金，並建立孩子的金錢觀

現代人離婚率逐年增加，單親媽媽要努力工作還要照顧小孩，常常家庭、事業兩頭燒。因此女性在尚有婚姻關係時，就應保有個人經濟能力及積蓄。若遇離婚或喪偶又帶著小孩的情況，也應隨時保有6個月收入的緊急預備金，一旦出事，才有緩衝的資金可運用。此外，單親媽媽也要提早建立小孩的金錢價值觀，讓孩子了解金錢的意義與家庭經濟狀況，一起為未來努力。

頂客族》夫妻可設定共同帳戶，一起規畫退休生活

頂客族沒有孩子的羈絆，雖然能較悠哉的準備退休生活，但仍建議訂定兩人退休理財的共同目標。雙方可設定共同帳戶，各拿一部分資產出來投資，並定期討論彼此的資產與負債，一起設定達成時間與目標，做有計畫的理財。

有小孩的媽媽》提早為孩子的教育金及自身退休做準備

已步入婚姻、生兒育女的女性，一定要保持經濟獨立，有工作和穩定的收入，最好還能累積資產。建議媽媽族群應學習理財，透過了解、管理家中的財務，掌握家庭收支狀況；並透過每年的報稅，了解伴侶的薪資與資產。小孩的教育是一筆龐大的開銷，一般來說，一個小孩的教育生活費可能要400萬元以上，父母親可透過定期定額買基金、儲蓄險、投資高殖利率個股等提早做準備，但也千萬別忽略自身的退休規畫與準備。

女人應盡早開始投資和儲蓄，起步愈早，成功的機會愈大，為未來做好準備，才能擁有真正的自由。