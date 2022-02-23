創新信託服務為銀髮人生加分

【撰文：王儷玲】

你可能不知道，善用信託服務，也可以為自己打造退休安養、友善住宅與在地安老等服務。

金管會在2020年9月推動「信託2.0」政策，希望台灣的信託業能積極體現普惠金融的意義和價值，為民眾打造更平價、完善的高齡信託服務生態圈。信託2.0推動已屆滿1年，許多業者均積極響應。

有銀行藉由整合不動產信託、租賃權信託、營建資金信託、預收款信託，以及安養信託等多元信託的功能，有效加強都更危老重建，建立地主、建商、融資方的互信，縮短開發時程，改善居住安全問題，讓長輩能夠獲得更優惠的住宿方案，提升民間產業參與安養機構興建之意願。

也有銀行開辦「微型安養信託」服務，民眾僅需預先支付999元簽約費申辦，不必當下就開始將資產交付信託，具有可預辦、無門檻、簽約費低等3大特色，尤其是不到千元的低簽約費使得這項新服務的詢問熱度持續升溫。

甚至還有銀行與同金控的壽險公司合作推出「保險金信託共銷模式」，未來壽險公司將可直接為保險客戶辦理信託業務，提供一站式完善財產規畫，讓客戶購買保險商品時，也一併擁有保險金信託的保障，可望進一步擴大信託服務的廣度與深度。

除了銀行在金控體系內進行跨售，信託2.0的推動也橫越了不同產業。目前有許多銀行都以策略聯盟的模式與「優照護」合作，以信託帳戶來支付短期照護費用的方式，提升信託業者跨業結盟的效率，讓信託客戶能享有更加方便、快速的服務。

優照護是台灣第1個短期居家照護的第三方預約平台，只要利用手機App，就可以透過數位媒合的方式，找到合適的照顧服務人員，免除許多家庭的困擾。該公司也積極推廣信託業務，分享安養信託的故事，使家中有受照護者的家庭成員，了解安養信託內容，並能進一步利用信託制度保障財產安全，解決客戶在資金管理和使用上的問題，這也是一個讓更多人了解信託內容與價值的管道。

金管會「信託2.0」的推行，讓各家銀行努力創新，推出不同類型的安養信託服務。即使在新冠肺炎疫情的影響下，2021年1月～6月台灣安養信託規模仍然突破了新台幣440億元，顯見民眾對於安養信託的接受度愈來愈高。希望民眾可以多多了解市場上這些創新的信託服務，並善加利用，為自己打造更能樂活安養的銀髮人生。（本專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）