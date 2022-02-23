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創新信託服務為銀髮人生加分

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：王儷玲】

你可能不知道，善用信託服務，也可以為自己打造退休安養、友善住宅與在地安老等服務。

金管會在2020年9月推動「信託2.0」政策，希望台灣的信託業能積極體現普惠金融的意義和價值，為民眾打造更平價、完善的高齡信託服務生態圈。信託2.0推動已屆滿1年，許多業者均積極響應。

有銀行藉由整合不動產信託、租賃權信託、營建資金信託、預收款信託，以及安養信託等多元信託的功能，有效加強都更危老重建，建立地主、建商、融資方的互信，縮短開發時程，改善居住安全問題，讓長輩能夠獲得更優惠的住宿方案，提升民間產業參與安養機構興建之意願。

也有銀行開辦「微型安養信託」服務，民眾僅需預先支付999元簽約費申辦，不必當下就開始將資產交付信託，具有可預辦、無門檻、簽約費低等3大特色，尤其是不到千元的低簽約費使得這項新服務的詢問熱度持續升溫。

甚至還有銀行與同金控的壽險公司合作推出「保險金信託共銷模式」，未來壽險公司將可直接為保險客戶辦理信託業務，提供一站式完善財產規畫，讓客戶購買保險商品時，也一併擁有保險金信託的保障，可望進一步擴大信託服務的廣度與深度。

除了銀行在金控體系內進行跨售，信託2.0的推動也橫越了不同產業。目前有許多銀行都以策略聯盟的模式與「優照護」合作，以信託帳戶來支付短期照護費用的方式，提升信託業者跨業結盟的效率，讓信託客戶能享有更加方便、快速的服務。

優照護是台灣第1個短期居家照護的第三方預約平台，只要利用手機App，就可以透過數位媒合的方式，找到合適的照顧服務人員，免除許多家庭的困擾。該公司也積極推廣信託業務，分享安養信託的故事，使家中有受照護者的家庭成員，了解安養信託內容，並能進一步利用信託制度保障財產安全，解決客戶在資金管理和使用上的問題，這也是一個讓更多人了解信託內容與價值的管道。

金管會「信託2.0」的推行，讓各家銀行努力創新，推出不同類型的安養信託服務。即使在新冠肺炎疫情的影響下，2021年1月～6月台灣安養信託規模仍然突破了新台幣440億元，顯見民眾對於安養信託的接受度愈來愈高。希望民眾可以多多了解市場上這些創新的信託服務，並善加利用，為自己打造更能樂活安養的銀髮人生。（本專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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跳脫價值陷阱

一開年，股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司第4度發行日本武士債1,285億日圓，這批5年期債券票面利率僅0.203%，日本人仍積極搶進，因為日本5年期公債殖利率是-0.03%。但對連續4年在日本發債、累計籌資達9,140億日圓（約合80億3,700萬美元）的波克夏來說，用年息不到0.5%的條件跟日本投資人借進日圓，轉手買進股價淨值比跌到1以下的日本5大商社股票，先賺股利殖利率，再賺長線股價上漲的資本利得，不但完整實踐巴老價值投資理念，更可望為股東在美股之外，找到分散風險的好標的。兩相對照，再次凸顯長期投資股票才是打敗低利率最好的辦法。

純網路保險公司將帶來什麼改變？

金管會開放純網路銀行設立後，2021年年底再宣布，2022年有望開放純網路保險公司的申請，讓許久沒有新公司加入的保險市場，又開始熱鬧起來，這會對保險市場及消費者產生什麼樣的改變及影響？

能源轉型加速創造投資機會

隨著各國監管機構陸續出爐與永續相關的政策，不論是企業或投資機構，都必須將永續因子納入企業營運或投資操作的一環。在這個趨勢下，將創造許多新的與龐大的商機，能源轉型便是其中一個明顯的例子。而能夠提供新技術促進能源轉型及踐行良好營運模式的企業，才有望成為市場贏家。

交易二手預售屋 恐觸刑法遭追稅

2021年12月，內政部為了抑制房價哄抬等亂象，通過5項打炒房措施草案，包含：限制預售屋換約轉售、禁止炒作行為、預售屋解約需申報、管制私法人購屋、建立檢舉獎金機制。目前草案尚未送交立法院審議，但市場已有不少投資客怕「噩夢成真」，趕緊忙著找下一手買方解套。

用肥羊炒股術 在疫情下獲利

自封為「股市肥羊（以下簡稱肥羊）」的雲林偏鄉診所醫師翁建原（筆名），從1999年開始投資股票，至2021年12月21日止，總獲利有2,723萬4,000元，股票市值已達4,368萬8,000元。而他光在2021年，獲利就有1,406萬5,000元，投資報酬率高達50.8%。但大家都知道，2021年5月，台灣受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全台進入三級警戒，而台股也隨之蒙上一層陰影，大盤下滑2,500多點。在大環境不佳的情況下，究竟肥羊是如何創下如此高的佳績呢？

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