【撰文：朱紀中】

一開年，股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司第4度發行日本武士債1,285億日圓，這批5年期債券票面利率僅0.203%，日本人仍積極搶進，因為日本5年期公債殖利率是-0.03%。但對連續4年在日本發債、累計籌資達9,140億日圓（約合80億3,700萬美元）的波克夏來說，用年息不到0.5%的條件跟日本投資人借進日圓，轉手買進股價淨值比跌到1以下的日本5大商社股票，先賺股利殖利率，再賺長線股價上漲的資本利得，不但完整實踐巴老價值投資理念，更可望為股東在美股之外，找到分散風險的好標的。兩相對照，再次凸顯長期投資股票才是打敗低利率最好的辦法。

不過，當時巴菲特買進日本5大商社各5%股權的消息曝光後，其實是奚落多過讚美，《經濟學人》甚至預言：「波克夏的股東對巴老的90歲冒險可能會後悔。」也有人擔心，這筆投資會掉入「價值陷阱」，日股難保不會像美國西爾斯百貨一樣，跌成水餃股。而隨著全球原物料大漲，日本5大商社2021年獲利皆創新高，股價迄今全面超越東證指數，不僅證明股神擁有跳脫價值陷阱的選股功力，也讓全球投資人重新發現日股價值，可望為日股挹注新的資金動能。