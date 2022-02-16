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純網路保險公司將帶來什麼改變？

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：彭金隆】

金管會開放純網路銀行設立後，2021年年底再宣布，2022年有望開放純網路保險公司的申請，讓許久沒有新公司加入的保險市場，又開始熱鬧起來，這會對保險市場及消費者產生什麼樣的改變及影響？

純網路保險公司顧名思義，就是大部分的營運活動都是透過網路來完成。依據金管會規定，這類保險公司不能採用業務員或實體據點，從國外的經驗可以看出，以數位為主的保險公司主打3項特質：1.方便、2.快速、3.便宜。

就「方便」來說，因為純網路保險公司主要透過網路或數位工具進行交易與服務，因此可不受時間、空間的限制，在便利性與可及性上，會比傳統保險公司更方便。就「快速」而言，由於不透過業務員或客服，自然減少許多文書紙本的傳送與審核，不論在投保、保全或是理賠服務上，都會比傳統保險公司快一些。而在「成本優勢」方面，純網路保險公司大部分流程都採用數位方式進行，可以不用負擔高昂的銷售佣金或人事成本，相對有優勢，只是設立初期因為建置成本較高，保費不一定比較便宜。

另一個明顯的優勢，就是純網路保險公司可以承保傳統保險公司不願意承保或無法承保的商品，例如一些保額低、保費少、保障特定範圍與保障期間很短的商品，也就是所謂的碎片化保單。因為傳統保險公司受限於經營與成本結構，保障期間、最低保額與承保對象都有一定的門檻，無法涵蓋到所有消費者，而純網路保險公司則能大幅降低每次作業的變動成本，因此可以推出較為特殊與有特色的保單。

雖然金管會已宣布開放，但要看到新的純網路保險公司成立，最快也要到2023年、2024年，正式開始運作可能已是2024年以後的事了，若想要改變現有市場，則需要更久的時間。現在台灣保險市場已經非常競爭，純網路保險公司設立後，要直接面對既有保險公司的強大競爭，勢必又是一場極大的生存挑戰賽。但是這次開放將會刺激現有保險公司的數位轉型，相信假以時日，隨著數位化交易習慣的普及，純網路保險公司的影響將會更加明顯。（本專欄作者為國立政治大學風險管理與保險學系教授、國立政治大學銀行保險研究發展中心主任）

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