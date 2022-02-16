能源轉型加速創造投資機會

【撰文：肯．葛倫（Ken Geren）】

隨著各國監管機構陸續出爐與永續相關的政策，不論是企業或投資機構，都必須將永續因子納入企業營運或投資操作的一環。在這個趨勢下，將創造許多新的與龐大的商機，能源轉型便是其中一個明顯的例子。而能夠提供新技術促進能源轉型及踐行良好營運模式的企業，才有望成為市場贏家。

目前各國政府或監管機構，在通過政策和支出優先事項激勵企業關注環境、社會和公司治理（ESG）問題方面發揮著核心作用，這些政策和法規（如碳定價）將影響私營部門的投資和技術創新。

以歐盟為例，推出的下一代歐盟基金（NextGenerationEU），是一項耗資7,500億美元的倡議，目的是透過補助金發放的形式，幫助歐盟國家的經濟和企業向低碳的未來進行過渡。

但問題是：在全球各主要經濟體都開始增加可再生能源的使用時，如何辨別全球向永續、低碳經濟轉型過程中的贏家和輸家？

隨著能源轉型持續進行，擺脫傳統化石燃料能源的挑戰也愈發明顯，向低碳未來轉型的過程顯然不會是一帆風順，而是充滿不確定性和意想不到的結果。為實現這一艱鉅任務，全球便需要協調一致，制定有效的政策方案，不僅必須滿足永續承諾，且還要達成各參與方的要求。

但也因此，預期全球各地包括資金流、投資週期和大宗商品價格必然出現錯置的情況，而這將帶來源源不斷創造alpha（超額報酬）的機會，進而在各個產業、主題和地區產生結構性的贏家和輸家。

就以《巴黎氣候協定》為例，若要達到這個目標，未來幾十年能源結構轉型（從化石燃料向可再生能源）所需的資本支出，預估將達到前所未有的水準，這可能是高達上兆美元的投資，其中便包括傳統和新型供應鏈也需要進行鉅額投資，才能跟上可再生能源的增長。因此不難預見的是，可再生能源供應鏈將帶來一系列可觀的投資機會。

目前全球有許多國家與企業開始進入能源轉型的過程，轉型解決方案的提供者和促進者，將會獲得更高的估值以及成本更低的資本，而這就是投資機會之所在。而處於結構性劣勢的產業將面臨投資者不斷流失、進入資本市場的管道更加有限的挑戰。

因為政策取向通常會影響資本流動，而資本流動可以加快轉型速度。因此，全球資本市場已開始發揮重要的作用，能提供新技術促進能源轉型及踐行良好業務模式的企業有望獲得市場獎勵，而無法轉型或進入資本市場受限的企業，則很可能會遭到市場的懲罰。

除此之外，曾經低迷的一些產業現已有了強大的成長動力，歷史上一些週期性產業也有可能迎來數十年的長期成長趨勢；公用事業就是一個最好的例子。這是因為公用事業產業占全球能源相關碳排放的40%以上，而且還是其他產業通過電氣化實現脫碳的關鍵。

當前新能源發電的成本快速下滑，為大規模商業化脫碳奠定基礎，脫碳速度超乎許多人的預期。不過，儘管能源效率持續提升，但預計電力需求還是會大幅成長，因為不僅是公用事業領域會放棄傳統能源，許多經濟領域，也都將放棄傳統能源，轉而採用電力，這使得發電產業的脫碳是能源轉型中不可或缺的組成部分。

隨著公用事業的發電資產從使用化石燃料轉為使用可再生能源時，該產業將進入長期成長階段，傳統估值指標將不再適用，而是應該從「成長」的角度來對公用事業進行估值，能源轉型主題背後的強大動力將會帶來龐大投資機會。

此外，氣候友好型政策以及技術的快速進步，將繼續推動全球主要經濟體進行脫碳，例如目前可見的再生能源技術和未來動力等創新技術、顛覆性能源技術與不同領域的氫能領域等，都擁有極大的成長潛力，且對於重要的結構性主題機會，其成長動能有望持續十年，甚至是更長的時間，值得投資者長期關注。（本文作者為瑞銀資產管理投資組合經理）