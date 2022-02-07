挖掘法人認養股 賺波段獲利

【撰文：陳君行】

籌碼達人麥克連（化名）在金融市場已經有25年的資歷，他於1997年以10萬元進入股市，嘗到甜頭後開始努力研究，並且在2003年借款100萬元擴大槓桿，隨後靠著股市、房市賺到1億元的身家。

麥克連原以為人生將就此一帆風順，沒想到2008年馬英九上任後，台股開始風雲變色，甚至還遇到金融海嘯，從當年5月20日的最高點9,309點，一路跌到最低點3,955點。在下跌的過程中，麥克連不斷接刀做多，即使都有遵守紀律不斷的停損，仍然讓他將億元的身家全數回吐。

歷經那場大賠後，麥克連痛定思痛，並且陸續到各大投顧所舉辦的講座學習，慢慢建立技術分析、總經分析等基礎知識，同時調整錯誤的交易觀念。在此同時，他也發現台股有一個特殊的現象─只要法人進場買超，個股往往能開啟波段攻勢。由於證交所每天盤後都會公布法人買賣超的變化，因此，麥克連漸漸發展出一套以籌碼為核心的操作技術，他還將這些新知識結合成一套SOP，最後成功在5年內賺回億元資產，再次躋身為股市贏家。

目前，麥克連在投資前都會先判斷大盤的多空趨勢，他的觀察重點主要為：大盤技術面資訊、期貨前十大交易人留倉部位、融資融券餘額、美國股市、散戶期貨指標、美國公債殖利率、選擇權籌碼等7大指標。透過7大指標，麥克連會決定資金水位，避免在空頭市場中押注過大。而決定資金水位後，接下來才會進場操作，以下將分別詳述麥克連選股、買進、賣股的3大步驟。

步驟1》選股

優選法人買超個股

麥克連認為，台股有1,700檔股票，想要1檔1檔找出值得投資的標的實在太過耗費精力，但是，透過證交所公布的個股籌碼，就能很快地做完功課。他的方法包括整理法人籌碼找飆股、從強勢股╱弱勢股資金流向找飆股，更進階的還會透過基本面分析營收，或者用券商分點來挖掘個股。

在所有方法中，麥克連最為偏好的是追蹤法人籌碼，主因是法人有資訊透明、邏輯一致等優勢，加上法人多半以中長線操作為主，買超的個股有基本面背書，相對於主力經常今天買、隔天賣，做隔日沖，法人買超標的不僅容易跟單，也會有波段走勢可以期待。

如今，麥克連每天都會在收盤後整理「法人籌碼表」。這份籌碼表分為上市、上櫃兩部分，分別會統計外資、投信買賣超張數最多的前35檔股票，接著他會將35檔法人買賣超的股票標記不同顏色，顏色所代表的意義如下：

紅色：代表投信與外資共同看好或看壞的標的。

藍色：投信或外資連續2天買超的標的。

綠色：投信與外資對作一買一賣（投信買、外資賣，或是外資買、投信賣）的標的。

黃色：前5天外資或投信都沒有進榜的股票。

經過分門別類後，麥克連會先研究紅色標的，這類股票有投信與外資共同買超，股價走勢通常最為強勁；藍色標的同樣可以研究，不過優先順序在紅色標的後；至於綠色標的最好要避開。而當1檔股票同時符合紅色、藍色標記時，又會比單純只有紅色標記來得更好。此外，若個股同時出現紅色、黃色標記，由於這時法人才剛開始買超，因此後續也較容易出現波段漲勢。

步驟2》買進

在技術指標轉強時進場

選出值得研究的標的後，麥克連第2步會透過技術指標檢驗個股的多空趨勢。以做多標的為例，個股10週線要大於20週線，型態最好要符合底底高（股價往右上方走，一底比一底高），日線除了5日、10日、20日、60日線呈現多頭排列，上漲時成交量要放大，下跌時則需要呈現量縮。另外，KD指標呈現黃金交叉（K值大於D值）、MACD的DIF值大於零軸、柱狀體呈現紅色，也都是需要留意的技術面訊號。

基本上，只要籌碼表中的股票符合上述的訊號，麥克連就會在個股突破整理平台時進場。舉例來說，2021年6月30日，LED導線架廠一詮（2486）不僅各期均線呈現多頭排列，成交量也放大，KD值、MACD指標也都顯示多頭訊號，就是不錯的進場點。

可是，麥克連也提醒，買進股票時最好要在突破平台區間的第1根、第2根長紅K棒，否則第3根紅K棒才進場，短線只要有資金獲利了結，就很容易買在高點，風險會比較大。

步驟3》賣股

跌破關鍵均線後出場

在買進後，麥克連會再觀察股票突破後的股性。通常來說，麥克連會將走勢區分為2類：第1類股票突破平台區間後會以長紅K棒連續上漲、第2類則是常出現紅黑K棒相間的走勢。如果是前者，他會以5日線、前1天紅K棒中間點或低點作為停損點；如果是後者，他會改用10日、20日線作為停損點。除此之外，短線上若是個股與5日線的距離過大（技術面乖離），麥克連也會進行減碼。何謂乖離過大呢？基本上，大型股（股本在50億元以上），麥克連會以6%～8%為基準；中型股（股本在10億元～50億元），麥克連會以8%～12%為基準；小型股（股本在10億元以下），麥克連會以12%～18%為基準。

總體而言，根據每檔股票波動慣性的不同，適合的停利方式也有所區別，上述2種方式算是最常出現的型態。至於乖離過大時要減碼多少部位，則須觀察盤勢氛圍再決定，但是，麥克連強調，勤做研究與追蹤，是增加獲利的不二法門。