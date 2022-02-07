用肥羊炒股術 在疫情下獲利

【整理：周明欣】

自封為「股市肥羊（以下簡稱肥羊）」的雲林偏鄉診所醫師翁建原（筆名），從1999年開始投資股票，至2021年12月21日止，總獲利有2,723萬4,000元，股票市值已達4,368萬8,000元。而他光在2021年，獲利就有1,406萬5,000元，投資報酬率高達50.8%。但大家都知道，2021年5月，台灣受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全台進入三級警戒，而台股也隨之蒙上一層陰影，大盤下滑2,500多點。在大環境不佳的情況下，究竟肥羊是如何創下如此高的佳績呢？

肥羊認為，投資股票的重點是技巧、資金和心態。只有心態正確，再搭配些許技巧和足夠的資金才能成功。肥羊強調，只有學會富人擁有的理財思維，才有可能在投資中獲利。而他也將自己所會的一切投資技巧和心法，全都寫進新書《打敗疫情：1年賺1400萬的肥羊養股術》裡面，希望能夠幫助讀者和他一起找到通往財富自由的最速捷徑。

到底該如何透過炒股賺錢？歸納肥羊的炒股術，有以下步驟：

步驟1、直接從元大台灣50（0050）的成分股中選股

「能夠讓別人辦事，自己就絕對不動手。」肥羊強調說，「別再問本肥羊的推薦清單裡，為何沒有你持有的小公司？有意見去跟元大抗議啦！」

步驟2、將成分股中的8大類公司剔除

在找出0050的成分股後，接著肥羊會淘汰以下8種類型的公司：電子股、高科技股、上市不到5年、KY股、現金殖利率低於4%、本益比高於15倍、稅後盈餘下降超過20%和5年內出現虧損或幾乎虧損的公司。

淘汰電子股和高科技股，是因為它們的獲利不穩定；淘汰上市不到5年的公司，是因為無法預知公司的未來；淘汰KY股，是因為KY股三不五時就倒閉；淘汰現金殖利率低於4%的公司，是因為這種公司一旦股價崩潰後，難以靠現金股利回本；淘汰本益比高於15倍的公司，是因為這種公司的股價不合理；淘汰稅後盈餘下降超過20%的公司，是因為這種公司經營狀況出問題；淘汰5年內出現虧損或幾乎虧損的公司，是因為這種公司根本就不能買。

但肥羊表示，若發現，被淘汰掉的公司裡，若有被誤殺的，是可以撿回來，但必須要符合「公司遭受的災難必須是全面性的」、「公司遭受的災難必須是可回復性的」和「公司必須是有競爭力的」這3個條件，他強調，要挑選小災難，而不是大災難。永遠不要挑家經營有問題的公司，來長期投資。

步驟3、比較本益比和稅後盈餘表現

針對經上述2步驟所過濾出來的公司，肥羊會做本益比和稅後盈餘做比較。本益比部分可分成4種評價：8倍以下為SSS、8.01～10倍為SS、10.01～12倍為S、12.01～15倍為A。本益比15.01倍以上的股票因為太貴了，所以無評價。他表示，本益比愈低，評價愈高。稅後盈餘部分，若公司的稅後盈餘比去年增加，則在評價後面加上「＋」；若公司的稅後盈餘比去年減少，則在評價後面加上「－」。最終選出評價最高的公司，就規畫好資金進行操作。

步驟4、依波浪、虧損理論操作

對於最終選出來的公司，肥羊會如何操作？首先是買進策略，他會依據「標準型肥羊派波浪理論（股價每上漲5%，賣出5%股票數量；股價每下跌5%，買進5%股票數量）」和「虧損理論（凡是成本價虧損超過10%，每個月額外購買10%股票數量）」進行操作。

假設，小蝶2020年年底原有中信金股票120張，原有總成本227萬4,250元來看，2021年，她利用標準型肥羊派波浪理論總共獲利79萬4,450元（加計現金股利），投資報酬率34.93%，這獲利已經比小蝶工作一整年的薪水要來得高。

很多人聽到長期投資，就覺得獲利很糟糕，要短線投機才賺得多。其實小蝶長期投資的獲利非常驚人（34.93%），這不是那些賺便當錢的短線投機者所能理解。「看那些短線投機者，炒股炒了那麼多年，卻依舊非常貧窮，就知道搞短線投機的人，根本賺不到錢。」肥羊觀察道。

接著是賣出時機，「本肥羊不鼓勵隨便亂賣股票，一定要『證明』這家公司真的很爛，連續虧損2年，才可以賣。」肥羊說，炒股者最常犯的毛病是，採取的行動太多了，既繁瑣，又沒效率，還不如別採取任何行動，回家躺著睡覺。

「如果你真的想賣股，則從你想賣股票開始，到實際賣股票為止，必須思考3個月以上。」肥羊建議，緩一點，慢一點，不管是多麼緊急的事情，先看場電影再來說。不管公司虧損的新聞，鬧得有多大，公司就是已經虧損了。你行動快一點，公司還是虧損，不如慢慢來就好。