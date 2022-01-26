3方法加快退休金準備速度

【撰文：王儷玲】

根據世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）發表的最新報告指出，全球退休金儲蓄嚴重不足，且缺口持續擴大。2015年全球應儲蓄的退休金及實際儲蓄退休金差距為70兆美元，預估2050年此差距會擴大到400兆美元，主要原因在於全球各國家都面臨高齡化、少子化、低利率與政府財政困窘等重大挑戰。

由此可見，未來民眾退休金靠自己退休準備的部分將愈顯重要。但就財務行為學顯示，大部分民眾在進行退休準備時易出現許多盲點，包括退休準備開始得太晚、準備金額過低、投資報酬率過低、金融知識不足，缺乏引導機制等。

另外，這份報告也指出，可透過以下3個方法，加快退休準備的速度：

1.企業協助員工退休儲蓄：研究報告顯示，企業退休金制度可透過機制，協助民眾提高提撥率與投資報酬率，相較於其他第三方機構，雇主舉辦的退休投資活動，會讓員工更有意願進行退休準備，勞工將更有意願進行更多儲蓄；此外，部分雇主因要落實企業社會責任（CSR）精神，願意透過員工儲蓄信託增加員工的提撥退休金，甚至安排安養信託，以進行更完善的安老計畫。

2.運用科技增加退休準備：隨著手機及網路普及率愈來愈高，民眾能更輕易接觸到各種退休儲蓄資訊，也提升透過線上App等工具管理個人金融帳戶的意願，特別是年輕人使用意願更高。此外，民眾往往在退休投資上做出錯誤決定，為了減少個人錯誤，建議引入自動導航及定期定額儲蓄機制，提升準備紀律。

3.鼓勵退休準備誘因，提升國民參與意願：政府應鼓勵民眾更早開始進行退休準備，並避免過早將準備金額領出，尤其女性因有較高比例提早離開職場，工作時間與年收入可能較男性低，且投資也較為保守，造成女性退休金缺口比男性高，因此應對女性提供稅負優惠，以及再度進入職場的鼓勵機制。

近年來，部分保險公司也推出健康外溢保單，鼓勵保戶透過健康促進行動，降低高齡疾病之罹病率，未來或許還會加入針對癌症、失智症等疾病的預防機制。

最後，建議民眾應提早檢視自己的退休準備金是否足夠，退休準備最好是定期定額投資且專款專用，並及早購買適合的保險，建議民眾在40歲前體況較好、費率較便宜時，即開始規畫老年醫療與長照保險保障，只有提早妥善規畫，才能實現更舒適富足的晚美人生。（本專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）