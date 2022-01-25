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財富效應發威

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：朱紀中】

疫情以來，美國聯準會（Fed）大舉將利率壓低，使得房價和股價指數迭創新高，美國人財富跟著膨脹。根據聯準會研究筆記（FEDS Notes）統計，即使是財富排名在後面50%的美國人，過去因手上存款不多，缺乏閒錢投資，因此較難受惠於資產價格上漲，不過2020年第1季到2021年第1季，隨著自有住宅價格上漲，整體財富增長達30%。正因為財富效應發威，影響勞工繼續工作的意願，美國還出現提前退休潮，據統計，有270萬55歲以上勞工提前退休，此年齡層的勞動參與率因此滑落到只有38.6%。

勞動力出現缺口，導致工資攀高，通膨壓力跟著升溫。另外，財富效應也讓儲蓄率從2020年4月最高峰的33.8%，到2021年10月下滑至7.3%。少存錢又刺激了美國人的消費力，11月零售銷售額再創歷史新高，年增率連2個月回升、當月達18.21%。這些數據顯示美國經濟持續繁榮，即使聯準會決定加速縮減購債引爆股市大跌，但基本面仍健康，經濟還不見反轉跡象。

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