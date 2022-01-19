4要素支撐 全球經濟展望佳

【撰文：布朗（Evan Brown）】

2021年已結束，疫情趨緩下的重啟行情，讓整體復甦速度甚至比2008年金融風暴後快得多，造就股優於債的行情，惟強勁的需求也導致通膨壓力。這股成長動能和氛圍將延續到2022年，儘管通膨的壓力仍揮之不去，但預期這一輪經濟週期的表現，可望展現優於前一輪的面貌。

本輪經濟週期從一開始，包括家庭和企業的資產等數據表現都非常穩健，這是在之前幾輪經濟週期中都沒見過的現象。雖然各國政府財政刺激政策慢慢退場、貨幣政策也在朝緊縮的方向轉變，但至今並未見到有哪一國政府明確宣布採取嚴厲的貨幣緊縮政策，這是因為各國政府都想避免危及經濟復甦。

我們認為，這一輪成長週期有望高於先前多年來的經濟成長水準。短期內，新變種病毒Omicron有可能給歐洲等地區經濟造成壓力，不過我們預期，儘管經濟面臨很大不確定性，與前期疫情相比，此輪疫情對經濟成長的負面影響不會那麼巨大，也不會持續那麼長的時間。

而這一輪經濟週期之所以會持續看好，甚至可能更好，主要有4大要素支撐：經濟初始條件佳、財政支持力度大、投資預期增強，以及中國經濟有望回穩。

要素1》經濟初始條件佳

首先，上一輪經濟復甦週期之初所出現的家庭和企業所面臨的許多障礙，在本輪週期中並不存在。

若以新冠疫情爆發後發展至今的時程對比金融危機，當時美國勞動收入仍比2008年8月份的峰值水準低3個百分點以上。而在疫情引發的經濟衰退後，全美工資總額現已比2020年2月的水準高6.7個百分點。除此之外，金融危機後美國住宅市場崩潰，亦導致消費成長長期受到拖累。但目前的勞動收入年增率超過9%，將足以支撐實際消費穩步成長。

另外，前所未有的財政和貨幣刺激力度減少了破產現象，並加快企業盈利回升，因此可以看到美國投資級公司的綜合借款成本接近歷史低點。以上各條件都遠優於疫情前長期成長週期起步階段的情況。

要素2》財政支持力度大

在上一輪週期，實現經濟成長是項艱巨任務，但本輪週期的財政刺激力度，使家庭和企業都免遭同樣的危機，並使初期的經濟動力得以維持。

雖然本輪週期政府的強力救助措施已結束。但與上輪週期相比的一個重要區別在於：財政政策制定者實施了更長時間的「不危及」經濟復甦政策，因此應不至於快速轉向嚴厲的緊縮政策。財政姿態（據經濟疲軟情況而調整）指標顯示，到2023年，成熟市場的財政政策將比2010年以來的任何時候都更加寬鬆。

要素3》投資預期增強

在投資預期增強方面，當前供應鏈斷鏈，使得供給面出現瓶頸，而這又間接地告訴企業應該增加資本支出。在2020年4月以來的15個月期間，作為企業投資指標的資本商品出貨量成長率，比起2009年6月以後的同期數據更加強勁。

對於有貸款需求的企業，銀行放寬了信貸限制，工商貸款需求正在回升。美國地區性聯準會的調查也顯示，企業資本支出意願增強，我們認為這種趨勢將可望持續下去。

要素4》中國有望回穩

最後則是中國的成長前景。中國是當前全球經濟前景最大隱憂，中國幾家高負債房企的困局備受市場關注。但我們不認為這會引發經濟動盪衰退，只是我們也必須承認，這種風險有所上升，更重要的是中國的成長力道有所放緩。

中國成長模式持續向消費驅動轉型，且正在提升技術實力，以減少對外國市場的依賴。但這種轉型過程不太可能一帆風順，且這類生產性投資所創造的機會或動能，能否像房地產和基礎設施驅動的信貸密集型成長般，擁有巨大規模，或是否能迅速實現，也令人存疑。

綜合來看，中國經濟存在結構性放緩趨勢，但短期內仍具支撐動能，預示中國經濟有望回穩。例如來自美國和歐盟的強勁需求推動中國貿易盈餘達到創紀錄的水準，支撐了中國國內生產，中國信貸脈衝也有望轉向。另外我們預計，冬奧之後，觀光旅行可望有更全面的恢復，這將促進成長向消費再平衡。（本專欄作者為瑞銀資產管理資產配置全球主管）