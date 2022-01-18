3步驟布置客廳 輕鬆提升虎年運勢

【撰文：林帝佑】

虎年，就要虎虎生風！為了讓流年的運勢暢旺，《Smart智富》月刊特別採訪風水大師—藏雲會館館主李咸陽，來與讀者分享，如何在居家空間利用簡單布置提升新年的運勢。

李咸陽表示，由於客廳代表居住者的事業、財運，以及人際關係，所以想要改造流年運勢，可以先從客廳開始。共有3個步驟：

步驟1》確認客廳方位

也可用「納氣口」替代

首先，找出客廳的所在方位。拿出住家的格局圖或家具配置圖，沿著最外緣畫一個方框，接著分別在長邊、短邊均分成3等分，畫出一個九宮格。下一步，利用指南針或是手機的指南針App，站在住家「中宮」的位置，找出客廳的所在方位。

如果客廳同時落入2個方位之中，則以「人」的活動區域為主，譬如沙發的坐落區塊。若沒有明確的客廳或隔間，則可以用「納氣口」或大門代替客廳來找方位，納氣口一般指窗戶或陽台，一樣確認方位後，進行下一個步驟。

步驟2》找出對應的飛星

再判斷是吉星或凶星

找出客廳的方位後，接著就看看虎年各方位的「九宮飛星」為何者，譬如：客廳坐落在東北方，而虎年由「八白左輔星」入主東北方，所以對應的飛星即是「八白左輔星」，其他以此類推。

每一個飛星主導的力量都不同，所以被區分為吉星或凶星。吉星有5顆，入主的方位及主導的力量如下：

①六白武曲星：入西北方，該星主導偏財運、貴人運，因此又被稱為「開陽星」。如果居住者的客廳落在這個方位，而其工作屬於業務性質或有績效獎金的制度，該星有利相關運勢。

②一白貪狼星：入正北方，該星主管事業、工作、人緣與桃花，如果居住者的客廳屬正北方，該星能提升居住者對於自身事業的掌握度，對工作、升遷有很大的幫助。

③八白左輔星：入東北方，該星專管財運，且偏正財，對客廳坐落在東北方的居住者而言，在虎年有很大的機會獲得升遷或加薪。

④九紫右弼星：入正南方，該星專管婚姻喜慶、人緣等人際關係，可以幫助客廳坐落在正南方的居住者，在虎年得到外部人的奧援。

⑤四綠文曲星：入東南方，該星主管文化、學術知識等，是一顆象徵智慧的吉星，對於需要創意或是動腦的行業相當有利，如果客廳坐落在東南方，居住者在虎年的職場上會有不少新鮮的點子。

凶星則有4顆，入主的方位及相關的說明如下：

①七赤破軍星：入正西方，該星又被稱為「小人星」，代表著破敗、口舌等負面事件，容易讓客廳坐落在正西方的居住者，虎年時與各種好運擦肩而過。

②五黃廉貞星：入中宮，該星主禍端、意外、病痛等不好的力量，因此又被稱為「災禍星」，是所有飛星中最為不祥的一顆凶星，因此，客廳若坐落於中宮，居住者在虎年要更加留意健康以及外部環境的風險等。

③三碧祿存星：入正東方，該星又被稱為「蚩尤星」，主爭端、口角，甚至有訴訟之意，對客廳坐落在正東方的居住者而言，在虎年，若不留意很容易有口舌是非。

④二黑巨門星：入西南方，該星又稱為「病符星」，是專管病災的凶星之一，如果客廳坐落在西南方，則居住者於虎年要特別注意身心健康方面的問題。

步驟3》布置客廳

用五行元素改造風水

了解客廳對應的飛星，以及每個飛星主導的力量後，針對吉星，就加強它的力量；反之，如果是凶星，則要弱化它的力量。而每一個飛星都有其五行屬性，所以可以用「相生」、「相洩」的方式來達成目的。李咸陽補充，因為居家室內追求平靜，所以採取「相洩」而非「相剋」的做法，不得已的情況下，才會考慮用相剋的做法。

實際上該如何做呢？邏輯很簡單，就是在客廳布置相生或相洩的五行屬性物品，藉此加強或弱化飛星的力量，以下針對每一個五行說明布置方式：

金——加強六白武曲星、弱化七赤破軍星：屬金的吉星為六白武曲星，要加強金的力量，可以用土來挹注它，在客廳放置陶瓷或是石頭的雕塑品都有利其力量的展現。

屬金的凶星為七赤破軍星，要化解其力量，就要用水洩金，但不能放置死水，居住者可在客廳種植水生植物，像是開運竹、萬年青等。如果有時發生植物生長狀況不佳或甚至死亡的情形，不要氣餒，只要不是因為種植方法錯誤，很可能就是植物在幫居住者化解不好的氣場，多種幾次即可，但記得對植物抱持感恩。

土——加強八白左輔星、弱化五黃廉貞星及二黑巨門星：屬土的吉星為八白左輔星，想要催旺該星的功用，由於火生土，所以可以在客廳點上長明燈，或是掛上偏紅、偏紫的畫作或雕塑品來加強氣場。

屬土的凶星為五黃廉貞星和二黑巨門星。由於五黃廉貞星的本位為中宮，而虎年恰好該星入中宮，中宮又是統御當年度流年的主要力量，所以一定要化解它可能帶來的厄運。

雖然住家以相洩為主，但針對五黃廉貞星，李咸陽建議，可以採用相洩加相剋的做法，也就是從金順生至五行中的水及木，讓水生金、金洩土，而後木又剋土。

可用銅或錫的容器，代表金的力量，然後裝水種植水生植物，建議可選開運竹；若是沒有銅或錫的容器，可用一般的陶瓷容器，但記得在裡面放一些屬金的白水晶碎石來代表金的五行。

若不方便栽種水生植物，也可以將代表金的白水晶、代表水的黑曜石、以及代表木的綠碧璽3種礦石放在同一個錦袋，置於客廳即可，但要留意，錦袋應避免紅色或紫色，因為這2個顏色代表火，而火有益於土的力量，這樣對於化解五黃廉貞星的力量沒有幫助。

若為二黑巨門星，則只要用相洩的方式即可，在客廳配置一些金的力量，譬如擺放金屬的構件或雕塑品，建議材質以金、銀、銅、錫為主，因為台灣天氣潮濕，若放置鐵製雕塑品，保養較費神。

火——加強九紫右弼星：屬火的飛星，僅有為吉星的九紫右弼星，要加強它的力量，可以用木來滋養。可在客廳配置一些土生的綠色植栽作為輔助即可。

木——加強四綠文曲星、弱化三碧祿存星：屬木的吉星為四綠文曲星，水生木，所以可以在客廳放置魚缸、風水缸或水生植物等，但同樣地，千萬不要放置死水，不利風水也易孳生病媒蚊。

屬木的凶星為三碧祿存星，要化解木的力量，可用火來洩木，在客廳點上長明燈，或是掛上偏紅、偏紫的畫作來加強火的力量，譬如旭日東昇圖或有太陽的畫作內容。

水——加強一白貪狼星：屬水的飛星，僅有為吉星的一白貪狼星，由於金生水，所以可在客廳配置金的五行元素，放一些金屬小物或雕塑品來輔助其發揮力量。

在布置五行相關的物品時，李咸陽提醒，該物品的大小要有一定的規模，標準是「進入客廳要一眼能看到」，若為一枝筆、一個杯子的大小，那對改善流年風水的作用不大。

其次，該物品放置的區位，只要是在該方位的區間內都可以，不過該區塊若有納氣口，即窗戶或陽台，則放在納氣口附近為佳。至於改造風水的時間點，可以參考農民曆，只要出現宜祈福、納財的日子都是不錯的選擇。