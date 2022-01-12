勞保瀕臨破產 退休該怎麼辦？

【撰文：林竹】

勞保何時會破產？根據勞保局最近一次公布的勞保精算報告指出，預估勞保將在2026年破產。在2021年年底雖有消息傳出，勞保破產將延後到2027年才真正面臨破產危機，但遲遲未公布最新財務現況及推出具體改革方案，仍讓許多勞工憂心忡忡。

然而，只有台灣面臨退休金改革或破產的危機嗎？全球各國的退休金現況又是如何？當台灣步入高齡社會，金融業與其他產業，如何因應銀髮族群的需求及想法？台灣人壽與政治大學在2021年底，攜手舉辦首屆「2021銀髮金融論壇」，希望透過學、官、產跨界交流的平台，就國內外退休金改革現況與建議方向，以及銀髮健康促進與創新提出觀點，並呼籲民眾提早因應。

在此次論壇中，最先也最重要的討論議題是「存老本」。擁有國際年金改革經驗的美世亞洲區（Partner and Wealth Business Leader,Asia, Mercer）董事總經理暨香港退休計畫協會前任主席李子恩表示，根據美世與世界經濟論壇在2017年共同發表的白皮書《We'll Live to 100–How Can We Afford It？》預估，到2050年全球退休金缺口約有400兆美元，而各國政府已積極推出各項短期措施，例如暫緩提撥、延後退休金請領年齡等方式，讓退休金的流失速度慢一些，財務狀況得以永續經營，且成為民眾的退休生活支柱之一。

政治大學風險管理與保險學系特聘教授黃泓智則指出，若以已提存基金比率為評估退休金永續經營能力好壞基準，台灣的退休基金中，以勞保基金的已提存基金比率，在各退休基金中為最低，僅有7.16%；而作為公教人員第1層社會年金的公教人員保險，已提存基金比率83.52%為最高，是台灣各退休金制度中，永續經營能力表現相對較佳者，由此可見，勞保基金的永續經營力道相對薄弱。

再者台灣各退休金制度存在世代不公平性，黃泓智以勞保基金為例，25歲年輕族群投入勞保年金，其金錢價值比為1.77，也就是付出1元的保費，僅能換得1.77%的所得替代率；但65歲年長族群勞保的金錢價值比為7.39，也就是付出1元的保費可獲得7.39%的所得替代率。「年輕族群的所得替代率嚴重不足，呈現嚴重的世代不公平感！」黃泓智說。

對此，黃泓智依據世界銀行提出的「退休金3大支柱」架構，提出以下3大建議：

1.第1層支柱社會年金的請領：因未來勞工的第1層社會年金勞保年金將大幅下降，但月領的方式仍是比一次請領來得划算，因此黃泓智建議，勞工別因勞保年金改革而調整為一次請領。

2.第2層退休金來源：除了建議勞工應提高第2層勞工自提的比率，若政府能同時增設自選平台機制，提供多元的金融工具，提升投資報酬率，就能大幅降低退休準備的缺口。

3.第3層個人準備：在第1、2層的退休金來源之外，要強化第3層自己額外準備的部分，而且在退休後也持續規畫投資策略，才能提升退休後的所得替代率，讓自己的退休生活可以相對安穩。

然而根據勞保局2021年10月底公布的數據指出，目前參加退休金自提的勞工人數約81萬7,998人，占全體提繳人數的11.29%。比率雖較以往來得高，但多是高薪族群為遞延所得稅而進行，該怎麼呼籲一般勞工響應自提？

中華民國信託業商業同業公會祕書長呂蕙容建議，可採取信託方式辦理「可攜式勞退自提自選帳戶」模式，即是讓勞工退休金自選投資方案以金錢信託為架構，由金融機構如銀行或證券，擔任勞退新制自主投資的受託機構，未來勞工轉換工作時，只要申請變更受託機構的方式，就能讓退休專戶「集中帶走」，便於管理。

另外，她也建議銀髮族可用信託工具，例如透過保險金信託、安養信託做好資產分配、運用與管理，也落實個人與家庭的照顧甚至是居住問題，做退休規畫的最佳守成。

至於第3層自己額外退休準備成重點話題，民眾該怎麼做？金管會副主任委員蕭翠玲認為，金融產業中銀行、證券、保險等，都可作為額外進行退休準備的工具。

而政府也為鼓勵民眾積極進行退休準備，先是在2019年年中推出「好享退—全民退休自主投資實驗專案」，鼓勵民眾自主投資、準備退休金，推出滿2年持續參加且扣款人數約3萬6,000人，平均每月扣款金額約3億2,500萬元。2021年9月更進一步打造「好好退休準備平台」，先提供退休金試算工具，幫民眾檢視未來可能面臨的退休財務缺口，平台再提供適合長期退休規畫的工具，例如全球大型股票基金、台灣大型股票基金、美國政府債券基金，以及定期壽險、重大疾病險與小額終老險，讓民眾可在平台上以定期定額理財或繳保費的方式，完善自身退休規畫。