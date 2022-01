勞保瀕臨破產 退休該怎麼辦？

【撰文:林竹】

勞保何時會破產?根據勞保局最近一次公布的勞保精算報告指出,預估勞保將在2026年破產。在2021年年底雖有消息傳出,勞保破產將延後到2027年才真正面臨破產危機,但遲遲未公布最新財務現況及推出具體改革方案,仍讓許多勞工憂心忡忡。

然而,只有台灣面臨退休金改革或破產的危機嗎?全球各國的退休金現況又是如何?當台灣步入高齡社會,金融業與其他產業,如何因應銀髮族群的需求及想法?台灣人壽與政治大學在2021年底,攜手舉辦首屆「2021銀髮金融論壇」,希望透過學、官、產跨界交流的平台,就國內外退休金改革現況與建議方向,以及銀髮健康促進與創新提出觀點,並呼籲民眾提早因應。

在此次論壇中,最先也最重要的討論議題是「存老本」。擁有國際年金改革經驗的美世亞洲區(Partner and Wealth Business Leader,Asia, Mercer)董事總經理暨香港退休計畫協會前任主席李子恩表示,根據美世與世界經濟論壇在2017年共同發表的白皮書《We'll Live to 100–How Can We Afford It?》預估,到2050年全球退休金缺口約有400兆美元,而各國政府已積極推出各項短期措施,例如暫緩提撥、延後退休金請領年齡等方式,讓退休金的流失速度慢一些,財務狀況得以永續經營,且成為民眾的退休生活支柱之一。

政治大學風險管理與保險學系特聘教授黃泓智則指出,若以已提存基金比率為評估退休金永續經營能力好壞基準,台灣的退休基金中,以勞保基金的已提存基金比率,在各退休基金中為最低,僅有7.16%;而作為公教人員第1層社會年金的公教人員保險,已提存基金比率83.52%為最高,是台灣各退休金制度中,永續經營能力表現相對較佳者,由此可見,勞保基金的永續經營力道相對薄弱。

再者台灣各退休金制度存在世代不公平性,黃泓智以勞保基金為例,25歲年輕族群投入勞保年金,其金錢價值比為1.77,也就是付出1元的保費,僅能換得1.77%的所得替代率;但65歲年長族群勞保的金錢價值比為7.39,也就是付出1元的保費可獲得7.39%的所得替代率。「年輕族群的所得替代率嚴重不足,呈現嚴重的世代不公平感!」黃泓智說。

對此,黃泓智依據世界銀行提出的「退休金3大支柱」架構,提出以下3大建議:

1.第1層支柱社會年金的請領:因未來勞工的第1層社會年金勞保年金將大幅下降,但月領的方式仍是比一次請領來得划算,因此黃泓智建議,勞工別因勞保年金改革而調整為一次請領。

2.第2層退休金來源:除了建議勞工應提高第2層勞工自提的比率,若政府能同時增設自選平台機制,提供多元的金融工具,提升投資報酬率,就能大幅降低退休準備的缺口。

3.第3層個人準備:在第1、2層的退休金來源之外,要強化第3層自己額外準備的部分,而且在退休後也持續規畫投資策略,才能提升退休後的所得替代率,讓自己的退休生活可以相對安穩。

然而根據勞保局2021年10月底公布的數據指出,目前參加退休金自提的勞工人數約81萬7,998人,占全體提繳人數的11.29%。比率雖較以往來得高,但多是高薪族群為遞延所得稅而進行,該怎麼呼籲一般勞工響應自提?

中華民國信託業商業同業公會祕書長呂蕙容建議,可採取信託方式辦理「可攜式勞退自提自選帳戶」模式,即是讓勞工退休金自選投資方案以金錢信託為架構,由金融機構如銀行或證券,擔任勞退新制自主投資的受託機構,未來勞工轉換工作時,只要申請變更受託機構的方式,就能讓退休專戶「集中帶走」,便於管理。

另外,她也建議銀髮族可用信託工具,例如透過保險金信託、安養信託做好資產分配、運用與管理,也落實個人與家庭的照顧甚至是居住問題,做退休規畫的最佳守成。

至於第3層自己額外退休準備成重點話題,民眾該怎麼做?金管會副主任委員蕭翠玲認為,金融產業中銀行、證券、保險等,都可作為額外進行退休準備的工具。

而政府也為鼓勵民眾積極進行退休準備,先是在2019年年中推出「好享退—全民退休自主投資實驗專案」,鼓勵民眾自主投資、準備退休金,推出滿2年持續參加且扣款人數約3萬6,000人,平均每月扣款金額約3億2,500萬元。2021年9月更進一步打造「好好退休準備平台」,先提供退休金試算工具,幫民眾檢視未來可能面臨的退休財務缺口,平台再提供適合長期退休規畫的工具,例如全球大型股票基金、台灣大型股票基金、美國政府債券基金,以及定期壽險、重大疾病險與小額終老險,讓民眾可在平台上以定期定額理財或繳保費的方式,完善自身退休規畫。