簡單4步驟 年領股息280萬

【撰文：鄭杰】

年薪200萬元，是許多上班族、打工仔努力工作所希望達成的目標，但是，退休老師謝士英卻靠著「咖啡園存股法」，幫自己早早打造出一筆豐厚的被動收入，讓自己就算退休不工作，也能年領約逾280萬元的股利，遠勝一般上班族。

多數民眾可能認為，如果想跟謝士英一樣，靠著投資所創造的被動收入來享受退休生活，必須要有高超的投資技巧，並且投入大量的時間進行研究，可是，謝士英指出，答案恰恰相反。他所採用的投資方式，不用看盤，也不花大量的時間，只需要持之以恆，是每位投資人都能做到的懶人投資法。

過去，謝士英也曾經與投資絕緣，只會存錢，然而，隨著利率愈降愈低，定存的複利效果也大幅被削弱，甚至應付不了通貨膨脹，因此，在2000年的時候，當時已屆45歲的謝士英，才開始思考投資，並且閱讀相關書籍，同時從《Smart智富》月刊過往的報導中學到了「傻瓜投資法」，成為他投資路上的啟蒙。他發現，就連股神巴菲特（Warren Buffett）都是採用相同的投資理念，於是更加強了謝士英的信心。

謝士英所採用的投資法，就是所謂的「存股」，也就是持續買進與持有優質的股票，並且利用每年所分配到的股利再投資，讓每年的被動收入穩定成長。

謝士英說，這套方法不僅簡單，而且省時又不費心力，不需要每天盯盤、追蹤市場動態，因此可以更專注在自己的生活和工作上，只要長久持續執行就能看到成果。現年已經66歲，採用這套投資法逾20年的謝士英，不僅能年領280萬元以上，投資的資產總值已經超過5,000萬元。各位投資人也想像謝士英一樣，每年創造百萬元的被動收入嗎？以下就將謝士英的投資心法大公開。

步驟1》挑股

優選產業龍頭或大型股

謝士英投資的目標是能長期穩定擁有股利收入，因此，綜合來說，他在挑股時就會有2個條件：1.要是賺錢的好公司、2.賺來的錢願意與股東分享。

什麼是好公司呢？謝士英表示，首先是一家公司的獲利能力要禁得起長期檢驗，要保持穩定，甚至是逐年成長，至少能觀察公司過去5年～10年的獲利表現，因此，能入選謝士英候選名單的標的多半是老牌公司，而且所屬產業簡單易懂。這是因為謝士英認為，畢竟多數民眾都非專職投資人，而且還有日常工作，因此應該要減輕投資上的複雜度跟負擔，而不是花費大量時間研究股票。

新興公司（例如：上櫃公司與興櫃公司）因為尚無長期實績可以檢驗，獲利多半也不夠穩定，所以謝士英就不會將之納入名單之中。

至於配息則是存股族最實際的要求，謝士英指出，他的投資期望是不需要頻繁地買進賣出來賺價差，因此就需要公司配息以作為現金流收入，「公司如果不願意配息，那我就收不到被動收入。」而配息的狀況最好是「除了穩定還能每年成長」。

具體上來說，謝士英在發掘標的時，會先用網路上的資訊查詢個股過去10年的配息情況，並且拿最近4季的獲利表現與過去5年的獲利狀況相比，就可以大致了解公司獲利正處於成長或衰退，以簡易判斷公司是否值得投資。

綜合以上的條件，符合謝士英選股條件的股票，多半是各類股的龍頭或大型企業。謝士英現在持有逾90張的核心持股也符合這樣的標準，例如：晶圓雙雄之一的聯電（2303）、玉山金（2884）、食品龍頭大廠統一（1216）、化工大廠長興（1717）等，除此之外，他也長期持有台塑四寶中的台塑（1301）跟南亞（1303）。

步驟2》買進

殖利率5%時布局

規畫出投資候選名單後，下一步就是要買進。謝士英存股的目的，是希望擁有源源不絕的現金流，而投資的成本當然是愈低愈好，現金股利殖利率就是他衡量進場與否時所計算的標準。

對比現在銀行低得可憐的利率水準，定存3年甚至拿不到1%以上的年息，謝士英要求投資時，標的的理想買進價格是殖利率至少要5%以上，「其實台股不乏這樣的標的跟機會，近幾年我甚至還能發現8%～10%殖利率標的，買起來就相當安心。」謝士英解釋。

謝士英指出，上市櫃公司大概在每年年初就會陸續釋出當年度配息金額的訊息，雖然不是確定的金額，但是通常都會跟最後配息金額差不多，因此，這個時候就可以開始盤算進場價格了。如果是令人滿意的殖利率水準，當下就可以出手了，不必等到真正配息金額確定。

甚至投資人不一定要等公司宣布或表態股利發放水準，才能計算殖利率水準。謝士英建議，投資人在每年第4季就能開始觀察，如果公司長期配息穩定，前3季的獲利狀況又優於前一年度的話，那麼單是用最近一期配息金額就能計算多少價位是入手參考價。

謝士英舉例，假設看好的公司在前一年度配息5元，今年前3季獲利已經優於前一年度，那麼就可以保守以今年配息5元作為估算的基礎。

如果當下投資目標中都沒有出現理想的入手價格，謝士英也不會急著出手，他會耐心等待股價被錯殺的機會出現時，再大舉出手。謝士英表示，存股重要的是買在好價格、領到高股利，如果買在高價，就不符合原本的出發點。

而且謝士英認為，投資時機是值得等待的，多花一點時間往往可以換得相當亮眼的成果。謝士英指出，如果遇上股災或個股落難，更是布局的大好時機，「當大家都在撤退，你就應該趁此時往前衝。」舉例來說，2014年台灣爆發黑心油事件，相關類股的股價全部重挫，但是，經過長期觀察，謝士英了解到，大統益（1232）是一家優質公司，只是股價遭到錯殺，因此他就趁此機會趕快買進，在投資市場中大撿便宜。

步驟3》運用

將股利再投資到好標的

存股投資人每年最期待的事情就是收到股利，謝士英每年收到股利後，都會分配到生活帳戶和股票帳戶：生活帳戶中只留存未來1年必需的生活費、保險費、稅費，其餘都分配到股票帳戶，以便找到機會再投資，以發揮複利的效果，此舉的好處是，資金可以專注在投資上，不會因為臨時的生活花費而需要被迫賣股。

不過，這2年謝士英也在思考，如何發揮更大的複利效果。他觀察到，近幾年配息時期拉得很長，可能會從6月到9月，因此，如果在6月就收到第1批股利，他就不會馬上將資金匯入生活帳戶，而是在市場中繼續買進尚未配息，而且價格可以接受的股票，以便再收割一次股利，繼續錢滾錢，等到第2批股利入帳後，再將資金分配到生活帳戶，「畢竟投資愈多，來年股利才能領到愈多，不要錯過多獲利的機會。」謝士英解釋。

步驟4》賣出

持股出現2狀況就出清

存股是要靠長期持有來發揮複利效果，因此，謝士英在好價格買進股票後，並不會輕易賣出，更不會單單因為短期的股價高漲就急著獲利了結，但是，這不代表謝士英不會賣股，當持股出現以下2種狀況時，就是謝士英賣股的時機：

狀況1》當股票體質惡化，獲利能力不再時

謝士英曾經投資過年興（1451），年興當時提供不錯的獲利與配息，但是在減資後，謝士英預期公司獲利應該要改善，沒想到獲利表現卻更差，代表體質變糟，未來配息恐怕也會受到拖累。意識到這一點之後，謝士英就不再眷戀，果斷割捨，將資金轉向玉山金（2884）等其他標的。

狀況2》發現其他更佳的標的

當獲利能力與展望相當的2檔股票相比，若一方能提供更高的殖利率，就會吸引謝士英賣股跳槽。2021年夏天，他就因此執行過1次轉換，當時富邦金（2881）宣布，發放4元的股利（3元現金股利＋1元股票股利），謝士英換算殖利率後發現，比他手中持有的國泰金（2882）成本更佳，因此他就轉換手中的持股，追求更高的股息收入。

謝士英指出，許多投資人看到股價一上漲就急著賣出，卻往往錯過後續能發揮威力驚人的複利效果，「就像種咖啡樹，沒事砍樹幹嗎？」而且，他也強調，其實股價上漲並不代表股價變貴了。舉例來說，他過去長期買進聯電（2303），平均成本不到16元，而聯電從2020年起受惠於半導體晶片需求大增，使得股價一路漲到60元～70元的水準，許多人早勸他獲利了結，但是他1張都未賣出。

謝士英說，聯電在2021年配息1.6元，2022年預計配息2元，至少要等到殖利率降到2%才稱得上昂貴，換算股價也就是聯電股價要上100元；換句話說，聯電股價在100元之下時根本說不上貴。

謝士英的投資方式並不是什麼高深的技術，只要養成習慣就好，每位投資人都能做到，為自己打造被動收入，每年領百萬股息也並非不可能。