透過2指標判斷美股股價趨勢

【整理：周明欣】

2020年3月，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，美國聯準會（Fed）不斷降息，低利率時代來臨。在此情況下，投資人該怎麼做才能投資獲利？曾擔任警官、30歲就辭職的臉書粉絲團「美股夢想家」創辦人施雅棠，在實際投資美股10年後，於新書《美股警官的實戰選股攻略》中分享他挑選美國好公司、用合理價買進，再搭配技術線型掌握進出點的心法。

施雅棠表示，剛學投資時，他其實並不相信技術分析，覺得預測股價根本就是天方夜譚，沒人能猜得準。但後來發現是他誤會了，技術分析並沒有要預測股價波動，而是確認現在股價趨勢。當股價弱勢時就代表市場看衰，若單純覺得估值便宜就買，須仔細思考企業未來有沒有走下坡風險？而當股價強勢時就代表市場看好，若單純覺得估值昂貴就賣，須仔細思考企業還有多少潛力未開發？所以計算估值只是剛開始，深入思考影響估值的原因更重要。只有影響估值的原因出現變化，股價趨勢才會改變。

那施雅棠是如何以技術分析確認股價趨勢呢？主要是透過以下2指標來判斷：

指標1》均線 看20、50、200日均線

均線代表過去一段時間的平均股價，也是這段時間所有投資人的平均交易成本，是最常聽到的技術指標。當股價跌破均線時，容易有停損賣壓出現；當股價突破均線時，則容易吸引買盤進場。

在美股市場中，常以20日均線、50日均線及200日均線這3條線判斷股價趨勢，其中20日均線類似台股的月線、50日均線類似台股的季線、200日均線類似台股的年線。當均線上升時，代表股價趨勢強勁；當均線水平時，代表股價趨勢進入盤整階段；當均線下降時，代表股價趨勢偏弱。

指標2》趨勢線 可再分為3種型態

趨勢線是將K線圖上的高點與另一波高點連接，或是將低點與另一波低點連接，所形成的一條線，可以作為加減碼的參考，進而提升資金運用效率，減少急於追高或盲目抄底，因此慘遭套牢的情況。

一般來說，趨勢線可分為上升趨勢線、下降趨勢線及水平趨勢線3種型態，分述如下：

①上升趨勢線：將個股過去一段時間，以施雅棠為例是用1年股價的波段低點連成的一條線，且後一個低點須比前面的低點還要高。若上升趨勢線連接的低點愈多，代表股價趨勢愈強。

上升趨勢線是股價支撐，只要股價沒跌破上升趨勢線，就代表維持上升趨勢。若未來股價跌破上升趨勢線，就代表趨勢轉弱。

②下降趨勢線：將個股過去一段時間股價（編按：同上升趨勢時間）的波段高點連成的一條線，且後一個高點須比前面的高點還要低。若下降趨勢線連接的高點愈多，代表股價趨勢愈弱。

下降趨勢線是股價壓力，只要股價沒突破下降趨勢線，就代表維持下降趨勢。若未來股價突破下降趨勢線，就代表趨勢轉強。

③水平趨勢線：當趨勢線趨近於水平時，代表股價正在盤整。若未來股價往上突破水平趨勢線時，代表趨勢轉強；若未來股價往下跌破水平趨勢線時，代表趨勢轉弱。

前面介紹的均線及趨勢線，皆可視為股價的支撐或壓力，當股價跌到支撐處時容易反彈，若跌破支撐可能代表趨勢轉弱，原有的支撐也成為將來必須突破的壓力。當股價漲到壓力處時容易下跌，若突破可能代表趨勢轉強，原有的壓力也成為將來回檔下跌的支撐。

施雅棠表示，在判斷支撐／壓力時，他會以趨勢線為主，均線為輔，並搭配成交量。若當日成交量大於過去3個月平均成交量2倍，就代表當天買賣的人特別多，常會形成新的支撐／壓力。一般來說，大量低點是重要支撐，一旦股價跌破大量低點，容易有停損賣壓出現；而大量高點則是重要壓力，一旦股價突破大量高點，容易吸引買盤進場。

投資人只要透過技術分析，就可以確認現在股價趨勢強弱，並找到控制風險的關鍵位置。當行情如期發動就抱緊股票，但他提醒，技術分析並不能預測未來股價趨勢強弱，現在強勢並不代表未來強勢，因此，若行情發展不如預期，應該趁早決斷，如此一來，就能以最小虧損出場。

最後施雅棠建議，在做主動投資時，應該要在每次決定進場前，都先想好停損點（例如把上升趨勢線或均線視為支撐），之後只要股價沒跌破支撐就緊緊抱住。只要投資人不去猜測未來股價漲跌，就能做到風險最小化、報酬最大化！