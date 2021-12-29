保險就像穿搭衣服 從5面向執行保單健檢

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：駱潤生】

人們注重身體健康，通常會定期安排健檢，看看身體是否出現異常，好及早因應；而家庭財務是否健康，通常也需要透過財務健檢，如記帳及家庭財務表，檢視收支是否平衡、負債比率是否恰當等。

另外有一項重要的理財工具常被忽略而忘記檢視，那就是保單。在財務規畫面向，保險主要扮演將家庭可能遭逢的巨大風險向外轉嫁的重要角色，因此保單的健檢也是必要的。

通常保單健檢的時機，包含家庭狀況的變動：當發生結婚、生子、離婚、死亡、購屋等變動，可能造成家庭責任的增減時，就有調整保障額度的需要；外部環境的變動：例如失業、疫情，造成家庭財務狀況及風險承受能力的變化；又或是保險公司被購併，業務人員離職，都可透過保單健檢，了解自身權利有無受影響。而保險的檢視重點，則可從人、事、時、地、物5個面向來看：

人：受益人的指定、順位及比例的安排，關係到是否能照顧到該照顧的人。要保人、被保險人、受益人，以及繳款人，這些關係人的安排可能涉及相關稅務問題，如遺產稅、贈與稅、所得稅及最低稅負制，或實質課稅原則等考量。

事：當婚姻關係改變，如結婚或離婚；家庭成員增減，如出生或死亡；因人生各階段財務目標造成的責任缺口，如買房而背負貸款；系統性風險增加，如疫情使工作收入受影響；政府政策改變，如社會福利制度的變動等，就要重新評估家庭風險。

時：很多人第1份保單是小時候由父母投保的，如果一直沒有檢視，可能已跟不上現今趨勢。例如早期一般醫療險附約的續保年齡多為65歲、70歲，但如今市場有續保年齡到85歲的醫療險，這時就該檢視是否要加保或調整。

地：當通訊地址或電話等個資變更時，也要檢視保單資訊並加以調整，它關係到保單重要資訊的送達。

物：指的是檢視險種保費是否適當，保額是否足夠。

有時民眾保單買太多，不知如何查詢，最便利的方式就是請業務人員協助，或申請各家保險公司的官網會員以列出投保明細；若忘記自己投保哪家保險公司，可透過壽險公會投保紀錄查詢專區付費查詢。而在保險事業發展中心的官網，則可以查詢到2004年後開始建檔的各家保險公司商品資訊。

其實保險就像穿搭衣服，人生各個階段及場合都要穿搭不同的衣服，所以定期檢視保單內容，除了掌握家庭保障適足程度外，也能應付人生的突發狀況，以應對不時之需。（本專欄作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）、台灣理財規劃產業發展促進會商業模式召集委員）

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