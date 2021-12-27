通膨升溫、商品變貴 「早知道就多買一些」

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：朱紀中】

通膨升溫、商品變貴！朋友分享，2020年疫情嚴重時，酒商為了拼現金，某名牌威士忌量購單瓶只要1,680元，最近跳漲3成變2,200元，結論是「早知道就多買一些」。在投資場景中，類似的「早知道」遺憾更多。其中，汽車股可能就有類似情況。就基本面看，美國汽車銷量受晶片不足影響，曾連續6個月下滑，10月才稍見回升。不過傳統車廠福特股價2021年以來大漲1.27倍，漲幅居冠，另外像是日本三菱、歐洲福斯股價也都漲逾6成。

為什麼汽車銷量下滑，股價卻照漲？關鍵在電動車投資熱潮不斷，美國新創電動皮卡公司Rivian上市後股價狂飆，市值超過大股東福特，再打敗德國戴姆勒，直接挑戰全球最大車廠福斯；加上美國眾議院剛通過1兆2,000億美元的「基礎建設投資和就業法案」，當中有3,000億美元將用於投資鐵公路、電動車相關基礎建設，帶動美國電動車和潔淨能源ETF近2個月的表現超越美股大盤指數。接下來，隨著半導體供給增加，未被滿足的購車需求，2022年是否會讓汽車業營運升溫？大家不妨留意。

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