2022年經濟增長可望高於市場預期

【撰文：布朗（Evan Brown）】

隨著通膨攀升疑慮日益增高，美國聯準會（Fed）一如預期在11月實施縮減購債。隨後利率市場出現短期利率和長期利率分歧的情況，一方面顯然利率市場已開始對Fed可能提前升息做出反應，另一方面對Fed最終能夠升息的幅度，持悲觀的態度，但這背後也反映出中期經濟增長並未相當樂觀，導致Fed可能無太多的升息空間。

財務結構佳、投資強勁 經濟基本面更加穩健

不過，我們認為本輪經濟增長背景的結構，比上一個週期還穩固，因為預期到2022年，薪資收入可望激增、家庭和企業資產負債表將更為強勁，以及資本投資仍保持強勁，這意味著支撐經濟增長的動能，可望從公部門順利交棒到私部門。這隱含著較看好股票市場中的週期性產業，例如能源和金融等。

因此，對投資者來說，目前更重要的問題不是央行何時升息，而是會升息多少。儘管市場對短期緊縮政策的預期大幅上升，但本輪市場暗示的「終端利率」或聯邦基金利率峰值，仍比上一輪峰值利率低50個基本點。

從本質上來說，市場認為透過幾次升息，各國央行便可望迅速平息通膨壓力，我們將回到一個增長緩慢、通膨緩慢的世界。事實上，經通膨調整的長期美國收益率已接近歷史低點，這種情況顯示，投資者擔心短期通膨壓力的規模和持續性，而對中期經濟增長前景卻持悲觀的態度。

只是對於未來展望，我們維持樂觀預期。我們認為，投資者低估了經濟基本面的穩健性，這意味著本輪週期的名目GDP增長將持續；家庭和企業資產負債表可望開始擴張，財政拖累的效應也不至於成為強烈逆風，而全球的短缺問題則刺激著企業資本支出的擴張。

事實上，造成當前通膨上升的原因，將會是未來經濟強勁增長的基礎。當然，無論是我們還是市場的觀點，都還需要時間印證。但我們認為，對全球擴張的持久性採樂觀預期，有機會獲得更具吸引力的風險回報。我們正在監測各種總體經濟數據，以判斷所獲得的資訊是否足以證實我們的論點。若我們是對的，投資者可望從相對加碼股票的投資策略中受惠，且若是日後市場轉向更偏好全球股市和大宗商品，投資者可望會有更好的收益。

而目前債券的利率還蘊含一個觀點，就是供應鏈斷鏈，隨之而來的價格壓力可能導致需求遭破壞，而非需求延遲。還有一種風險，則是因人們普遍意識到缺貨問題，企業為盡可能地取得商品庫存，而出現過度囤貨的情況。不過，持續監測製造業採購經理人指數的新增訂單指數，應有助深入了解這個強勁需求未來是會繼續存在，還是會隨著供應鏈壓力紓解而煙消雲散。而最新新增訂單指數仍維持在59.8的高位。

利潤壓力則是終端需求疲弱、企業無法順利轉嫁高成本的關鍵信號。但財報數據顯示，情況並非如此；相反地，供應斷鏈的壓力強化了商業投資的理由。公司能用史無前例的低利率進行借貸、提高產能，生產為數更多的商品，這些商品又能以更高價格出售。從會計角度來看，資本支出的增加既能直接提高獲利能力，又有助提高增長和生產率。

能源、金融業等週期性產業將受看好

目前我們也看到，隨著疫苗接種日益普及，經濟可望慢慢回到疫情前的水準，即使再出現一波感染潮，對經濟的衝擊也日益減小，再加上企業和消費者持續創新和改善公共衛生，亦有助經濟情勢好轉。

就算市場對長期經濟增長放緩的預期正確，只要增長不會放緩太多，這對風險資產仍是有利的，因為較低的利率環境有助於維持高估值，這會使得成長型股票和美股等可能成為主要受益者。

當然，我們也看到有力證據顯示，本輪週期的增長和通膨可能比市場預期的更熱絡，特別是從長期實際利率可觀察到。而這種強勁的擴張，則將為金融和能源等週期性產業提供有利支撐。（本專欄作者現職為瑞銀資產管理資產配置全球主管）