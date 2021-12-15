如何用較低保費投保長照險？

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：林竹】

在已屆超高齡社會的台灣，長照是一個無法預估終點線的長期抗戰，面對龐大的長照支出，除了申請政府的長照2.0相關服務獲得基本補助外，預先投保商業保險，以保險金支付長照費用，是專家認為可減輕長照壓力的策略之一。

過去，商業保險中的失能險，因能針對意外或疾病失能衍生的長照情況進行理賠，加上保費相對便宜，而成為民眾投保的重心。但在2020年底失能險陸續停售後，針對長期照顧進行理賠的險種，改以長期照顧險（編按：以下簡稱「長照險」）為主。

但怎麼聰明選長照險？除了長照險，還有什麼保險規畫為老後生活所需？《Smart智富》月刊特別專訪合作金庫人壽總經理沈玫君分析並建議長照險的挑選重點。

對於國人因長照險保費與失能險等相對較高，以致投保率偏低的現象，沈玫君提醒，長照險是能轉嫁民眾對失智風險等長照的擔憂，因長照險規定，只要被保險人經專科醫師診斷判定，符合長期照顧狀態，在「生理功能障礙」，也就是依巴氏量表或其他臨床專業評量表診斷，被保險人在進食、移位、如廁、沐浴、平地行動及更衣等6項日常生活自理能力持續存有3項（含）以上障礙；或「認知功能障礙」，即被保險人經專科醫師判定持續失智狀態（編按：指按「國際疾病傷害及死因分類標準」第十版（ICD-10-CM）），且依臨床失智量表（CDR）評估達中度（含）以上，即分數大於等於2分，非各分項總和，只要符合此2障礙其中之一，且超過免責期，就能獲得理賠。

目前市售長照險，依保障期間分為終身與定期2種。沈玫君建議，無論選擇的是哪一種保障期間，長照險投保都應在年輕時就開始投保，一來是年輕時投保，保費相對便宜；二來，失智長照不是年長者才會發生，年輕人也可能會有失智風險。

其實，全台約有逾萬名30～64歲的年輕型失智症患者，他們的失智症狀跟年長者相同，若未透過積極就診與藥物控制，失智症狀也會隨著年紀的增長而嚴重。

而年輕型失智症患者通常是家庭重要的經濟支柱，失智後恐無法再繼續原有的工作型態，收入可能會銳減甚至中斷；此外，年輕就失智，被照顧的時間相對較長，也會成為家庭開銷的長期負擔，因此沈玫君提醒，長照險規畫真的要趁早開始。

至於保費相對高的問題，有的長照險還有保費返還、身故保險金等機制。這些理賠項目都有，保費自然偏高，因此建議可選擇無保費返還、無身故保險金，也就是純保障的長照險，保費比較便宜。

以相同保障內容來看，有身故保險金的長照險，其保費較無身故保險金長照險，年繳保費約多出3成左右。若是有預算考量，現在也有保障定期非終身的長照險，通常繳費年期與保障年期一致，有10年、20年2種年期，保費比終身型長照險來得便宜，可強化特定時間的長照保障。

而老後不是只有長照，也包含保障及退休規畫。對此，沈玫君建議，多元打造退休後收入來源是讓老後生活得以安穩的做法。除了現金與其他理財工具，也可將部分資產配置於投資型保單，年輕時以分期繳保費的方式，長期準備退休金；年長時再以帳戶價值作為退休生活費來源，以年金創造被動收入。但她也提醒，不論選擇的是投資型壽險或投資型年金，帳戶績效盈虧都由保戶負擔，且要留意投資標的適合度與風險屬性，在合理的風險承受度下，做適當的規畫。

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