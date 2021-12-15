租屋族善用6策略 找到高CP值好房

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：林帝佑】

根據內政部公布的租金指數，2021年10月為104.77，再創有統計以來的40年新高。不過詭異的是，有不少業者觀察，雖然租金持續成長，卻有部分蛋黃區，例如台北市的招租期拉長，出現「高租金、長空租」的狀況。

對此，國際認證不動產投資師協會（CCIM）常務理事蘇明俊分析，從需求面來看，由於台北市為服務業為主的城市，但這次疫情重創服務業，不少北漂族受到影響而退租、返鄉，而蓬勃發展的網購、物流等，其就業需求則不在台北市，因此，這段時間租屋需求下降。

供給面部分，這幾年政府為解決居住問題，陸續祭出政策引導空屋釋出，同時鼓勵包租代管業發展，加上疫情關係，不少旅館提供長租方案，上述原因，導致整體供給變多。

在台北市近2年招租期拉長、租金漲勢趨緩下，蘇明俊認為，未來即便疫情不再，但工作型態已改變，需求不會突然大幅回升，供給則因政策引導持續增加，所以台北市的租賃市場應會呈現緩慢復甦，不過租金大幅降低的機率不高，因為通膨、低利率的環境短期難變。

「租屋（需求）都是跟著工作走，譬如，可以看到台南市這2年租金明顯成長，主要有南科產業的進駐與人力成長的結果。」蘇明俊說，其他都會區特別是工作機會成長的城市，需求及租金還有機會持續提高。面對全台租金持續創高，房客能用什麼策略租到性價比高的物件呢？

策略1》找量體大的區域，如重劃區、舊城區

量體大，表示供給多，在房東競爭較激烈的區域，有機會找到相對便宜的租屋。屋比房屋總監陳傑鳴表示，如果是希望承租大樓或較新物件的租客，可以鎖定近年來大量釋出新屋的重劃區，若能接受老公寓、舊城區，則可往較沒落的學區或是商圈周邊尋找。

策略2》用距離換低租金，但記得評估通勤費用

跟買房一樣，同樣的租屋條件，通常愈往蛋白區，價格愈便宜。不想居住品質縮水，但預算又不夠高，陳傑鳴建議不妨犧牲一點時間用來通勤，譬如這幾年已出現不少居住地在桃園市、工作地在台北市的通勤族，不過記得，除了時間，也要衡量通勤費用是否划算。

策略3》和房東簽長約，以長住條件協議降租金

不想離開蛋黃區，可以試著跟房東協議簽長約，東龍不動產資深經理陳泰源觀察，多數房東其實偏好簽長約，特別是好的房客，房東當然會希望能長期穩定出租。而如果確認物件值得長住，就勇敢跟房東協議簽長約、降租金；對於舊有租約到期者，若房東願意續租，也代表房東認為這個租客沒問題，此時也能提出相同的要求。

策略4》找不缺錢的房東，用好租客的角度議價

不缺錢的房東，更好殺價！陳泰源分析，有房貸負擔的房東，能降租的空間自然不多；反之，沒有貸款壓力的房東，需要的是長期穩定的好房客，有人可以照顧房子，才是這群「不缺錢房東」在意的事情，所以殺價比較容易。

策略5》找朋友合租住家，既省租金又有公共空間

整層住家的租金雖然較貴，但細算下來，其單坪租金會比套房、雅房更低，且可以與室友共享客廳、廚房等公共區域，相比只有「房間」的狀態，會有更多空間可以利用。

蘇明俊表示，除了自己找朋友共同合租整層住家以分擔租金外，也能參考「共生公寓」的租屋物件，其租金換算下來會比單獨承租套房便宜一些，且市場上的共生公寓多半為職業房東或專業的包租代管業者，物件的狀態多半打理得不錯、入住的規範亦會約定清楚，只要室友間的生活習慣可接受，是不錯的選項。

策略6》鎖定長空租物件，但要留意屋況有無瑕疵

在租屋網上觀察租屋物件的刊登日期，陳傑鳴表示，若看到刊登已久的物件仍未出租，表示房東已經空租一段時間，此時不妨大膽約看屋並議價。不過，物件長期租不出去，可能是屋況有瑕疵等問題，所以議價的同時，也要留意瑕疵是否能接受，不要因為租金變便宜而胡亂簽約，萬一入住後反悔想退租，將有賠償責任。

陳傑鳴補充，除了上網找租件外，若有鎖定租屋區域，因有些房東並未上網招租，故可仔細觀察鄰里布告欄的出租訊息、詢問社區管理員等，也有機會找到不錯又便宜的租件。

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