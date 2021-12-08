4步驟挖題材股 賺短波段獲利

【撰文：周明欣】

然而，百萬人氣理財部落格版主星風雪語（以下簡稱星大）卻有不同的看法，他認為，單靠時間和複利來累積資產，速度太慢，如果投資人能在存股之餘，善用價差操作、停利換股等技巧，就能更快達成財務自由。而最近甫出版《我的零成本存股術2：獲利滾存股 養出百萬搖錢樹》的星大，在書中就揭露，他會運用以下4步驟出挖題材股，進行價差操作來擴大收益。

步驟1》利用選股3要件挑選存股名單

首先，星大會先透過3要件，在台股1700多檔股票中縮小選股範圍：

要件1》最近7年＋當年度都能獲利、配息

會採用「最近7年＋當年度」的條件，星大指出，是因能包含1個大的景氣循環和2個小的景氣循環，以挑出無論景氣好壞都能保持獲利和配息的公司。

要件2》產品應用面廣泛、事業體多元

星大偏好產品應用面廣泛、事業體多元，以及主要客戶占整體營收比率分散（最好是公司主要客戶占整體營收比率能低於1成）的公司。他認為，這樣的公司較能降低單一產業、單一客戶對營運週期的影響。

要件3》有長期領息的大股東

星大提到，若是公司的大股東裡有政府退休基金、國營事業、大型壽險公司與固定收益型基金（國內較少見）等，有固定收益需求的企業，就是值得考慮的標的。

星大強調，上述的前2個要件，是必須符合的條件，第3個要件就可視為加分項。自2021年年初以來，星大就陸續篩選出台虹（8039）、啟碁（6285）、飛捷（6206）、欣天然（9918）、欣銓（3264）、正隆（1904）、正新（2105）、南僑（1702），和久元（6261）等存股候選名單。

步驟2》從新聞事件中找出感興趣的個股

接著，星大會關注新聞報導的事件或題材，若與存股名單中的公司相關，就會再做進一步研究，並預估未來展望。

步驟3》從歷史資料預估企業獲利展望

對於企業未來的獲利預估，星大表示，若在公司營收已知的情況下，會再查看毛利率的變化、研判業外收益(損失)對獲利的影響，再進行推估；若營收未知，就用現有的資訊做判斷，例如：從歷年各季營收、毛利率、營業費用率、業外收益（損失），以及稅率變化，逐季推估稅後淨利、營收成長率、毛利率及獲利表現，同時也會佐以投資機構的研究報告和數據強化研判和評估。

步驟4》估算股價區間做出正確的買賣依據

計算出預估獲利後，就可以用過去7年的本益比╱殖利率高低標，推算出「本益比╱殖利率區間」；接著，只要分別將預估的每股盈餘（EPS）和現金股利代入，就能算出「本益比╱殖利率股價區間」，進而找出個股的買進價和賣出價。

對於買進價，星大的標準是「低本益比和高殖利率取其高者」，而對賣出價的標準是「高本益比和低殖利率取其低者」，接著再把買進價和賣出價加起來除以2，算出一個中間價作為依據。

當股價落在買進價與中間價之間，表示股價處在相對低檔的位置，可以考慮買進；當股價剛好落在中間價時，則必須判斷明年公司的營運╱獲利是否成長。有成長就可以考慮買進；沒成長就不用考慮。另外，若投資人無法判斷明年公司營運╱獲利是漲或是跌，可以放手選擇下一檔；當股價越過中間價時，表示股價處在相對高檔的位置，此時可以考慮賣出，獲利了結。

舉例來說，2021年年初，星大就操作了存股名單中的正新（持有5個多月，報酬率約21%）、南僑（持有4個多月，報酬率約17%）和久元（持有1個月左右，報酬率約20%）等股票。

不過，規矩是死的，人是活的，投資人也能將這套方式靈活運用。因此星大建議，大家可以依照當時的市場動態與自身情況，調整成最適合自己的投資方法。