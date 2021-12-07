股市高檔也能靠ETF穩穩賺

【撰文：黃嫈琪】

編按：股市處在歷史高檔，這時候才想開始投資，要等待大幅回檔？還是隨時可以進場？40歲學投資、50歲就達到財富自由的「精算達人」怪老子認為，只要選定市場趨勢保持成長的標的，並且做足長期持有的準備，搭配好的策略就能持續投資。他在最新著作《怪老子教你打造超值ETF組合：訂做自己的資產翻倍計畫》中，分享如何找到長期投資標的，以及如何用ETF配置出會成長、同時具有保護作用的投資組合等實用策略，以下為本書精彩摘要：

江湖上相傳許多投資策略，只要稍有在股市裡打滾，一定多少知道各種不同武林祕笈，舉凡KD法則「在K值20買進，K值80賣出」、均線法則「低於均線X%時買進，高於均線X%時賣出」等。

不過，身為長期投資者，最好的策略往往也會是最簡單的，「看準長期趨勢成長的標的，長時間定期定額投入」，就是我的最佳策略。來比較以下3種常見方法，看看近3年在波動劇烈的市場當中，哪一種能創造最好的報酬？

長期持有市值型ETF

獲利能隨著股市上漲

1.買進持有，買進後不做任何操作：用元大台灣50（0050）試算，2019年以來台股進入難得一見的大多頭，假設在2019年第1個交易日（2019年1月2日）以74.05元買進，且持有至2021年9月16日的140.1元。光是單純買進持有，不做任何操作，累積報酬率竟高達89.2%，年化報酬率高達26.5%；若算上配息及股息再投入，累積報酬率更高達109.7%，年化報酬率31.5%。若投資金額10萬元，不計配息就賺了8萬9,200元，計入配息再投入可是獲利10萬9,716元。

2.KD法則，低於20%買進，高於80%賣出：若以KD法則作為交易決策，K＜20%買進、K＞80%賣出；以投入本金10萬元買賣0050，從2019年1月至2021年9月16日，一共會出現6次操作機會，最後一共只能賺到7,621元，累積報酬率只有7.6%，而且這還沒有計算買賣手續費及賣出證交稅。

使用這套方法，第1次會在2019年5月14日買進、同年6月11日賣出，這2天的收盤價都在79.5元上下，因此是沒有獲利的。第2次則會在2020年新冠肺炎爆發後剛下跌時，買在88元∼89元左右，並在同年4月初剛反彈不久，賣在約79元；很明顯地，這次的操作會出現約10%的虧損。接下來台股持續震盪上漲，又陸續出現4次的操作機會，雖然都有獲利，不過每次都只賺到2%∼8%不等的累積報酬。

KD法則的缺點在於，股價短時間出現較劇烈的波動時，容易太早買進、太早賣出，沒有嘗到股價上漲甜頭就出場。明明是以賺價差為目的，卻老是賺不到漲幅最大的一段，只能看著後續的上漲而悔恨不已。若總是判斷失準，就容易追高殺低，不賺反賠。

3.均線法則，低於季線15%買進，高於季線15%賣出：那麼均線法則呢？市場上流傳著很多用法，其中一種是用60日均線（季線）當作標準，在股價跌落60日均線某個程度時被視為超跌，很可能接下來會回歸到60日均線附近，因此被作為判斷買進的依據；反之，則視為賣出的依據。

我們就以「低於60日均線15%時買進，高於60日均線15%時賣出」來做回測。這個方法在過去3年當中，只發生過一次操作機會，那就是在2020年3月新冠肺炎疫情股災時買進，並於同年7月底股市反彈後一段時間賣出，同樣投入10萬元，最後可獲利3萬4,581元，累積報酬率為34.6%。

均線法則的報酬看起來比KD法則要好，但還是輸給買進持有策略。若只是單純長期持有市值型ETF，因股市趨勢必定呈現長期成長，且對低點和高點沒有限制，我們便可以不用在乎股價上漲過程中的起起伏伏，進而避免「跌不夠低不想買進、漲不夠多不想賣出」的難題。

透過2方法

降低買進成本墊高風險

因為不知道何時是高點與低點，因此透過定期定額購入，長期下來的成本必定會靠近平均價格，可以藉此達到分散價格、降低風險的效果。不過，就以現在股市持續處在高檔的態勢，定期定額愈買愈貴，如果哪天來個大崩盤，這段高檔期間買進的單位，遇到崩盤所蒙受的損失會不會需要很長的時間才能漲回來？

近幾年的股市確實很不一樣，尤其2020年新冠肺炎疫情爆發以來，各國政府為了救市，為市場注入龐大的資金；過剩的熱錢讓股市暴漲，的確讓這段期間的定期定額成本愈來愈高。然而，接下來新冠肺炎疫情何時會平息？政府何時停止撒錢？股市何時崩跌？我們無從得知。因此，現在若要投資長期趨勢成長的標的，可以開始思考有何方法可以降低在高檔買股的風險？一般來說有2種方法：

方法1》擴展投資區域，讓風險更分散

我一再強調風險分散的重要性，即使我們是以市值型ETF投資整個市場，不需要擔心特定股票大跌而造成傷害，但也可以考慮分散投資市場，不要只投資單獨一種市場。

投資ETF就是看該區域的經濟是否成長，例如買台灣50指數，就是看台灣未來的經濟是否持續成長。過去台灣表現不錯，未來是否還會那麼強就很難說了。尤其台灣經濟總是受到台海情勢而影響，最好的辦法就是買區域更廣的ETF，尤其我最推薦的全球ETF，例如iShares MSCI ACWI ETF（ACWI）以及Vanguard Total World Stock ETF（VT），只要持有這樣的ETF，未來不論哪個國家當道，這兩檔ETF永遠都持有全球最值得投資的權值股。簡單說，讓市場自己決定！

有券商複委託或海外券商帳戶的投資者，就能直接買到ACWI或VT，只是下單方式比較麻煩一些，投資者可自行評估。而現在台灣投信推出的ETF愈來愈多種，只要參考ACWI這檔ETF的區域比重，也可以自己組一檔全球的ETF。

例如參考ACWI的持股區域比重，我們可以設定如下的資金權重：美國占60%，其次為歐洲約20%、日本10%、台灣3.5%、中國6.5%，這些國家的ETF在台灣都可以買到，只要資金按權重布局即可。雖然與ACWI區域比重不盡完全相同，但一定不會偏離太多。唯一缺點就是資金權重須隨著時間重新調整，但頻率也不用過度頻繁，大約1年1次即可。

方法2》分階段停利，且接續分批進場

雖然我一向不贊成停利，但近2年的台股確實偏離常規過多，若想在此時控制高檔買股的風險，倒是可以考慮「分階段停利」。具體的方法是先全部停利，接下來立刻將資金分成12批，每月定期定額分批投入；每當報酬率上漲10%就停利1次，再重複分批投入的動作⋯⋯直到空頭市場發生為止。這就好似加入了逆止閥的齒輪一樣，只進不退。而當空頭市場真的來臨時，就可以用之前停利拿回的資金，以更低的成本分批買入。接下來，只要靜待下波多頭市場來臨，就能有不錯的獲利。

運用這個策略，必須保證當經濟景氣回升時，股價也要跟著上漲才行，因此只適用於追蹤大盤指數的市值型ETF。當指數往上走時，ETF追蹤指數，股價也一定會往上漲；當然大盤下跌時，ETF股價也會跟著下跌，這時候攤平就不用擔心大盤起來時，ETF沒有跟上來。

很多人擔心股市在高檔而不敢進場，然而只要有個好策略，就能降低在高檔進場的風險，不用猜測未來股市會漲或跌，仍然能夠享受這波多頭的獲利。不論今天要使用哪種方法，我們永遠要知道，股市是瘋狂的，但同時也無常。我們能做的，只有小心面對異常，為即將回歸的如常做準備。

（本文摘自《怪老子教你打造超值ETF組合：訂做自己的資產翻倍計畫》第4章）