絕佳買點到 別再等到花兒都謝了

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：顏炳立】

在第3季，因股市多轉弱，加上通膨壓力，市場資金開始轉進房市。於是才進入第4季，就見大量推案及史上最強促銷，房市一片火熱。而在缺工、缺料使建材與工資雙漲下，建商若愈早賣、愈早完銷，就愈能緩解成本壓力。雖然這也讓建商有充分理由調漲房價，但因案量大、選擇性多，買方卻有限，恐怕討不到便宜。

再者，眼見房市將起炒作風，政府針對一般人買第2房以上取消寬限期、降低貸款成數等手段調控，此影響會逐漸反映在預售市場的買盤上，再加上剛上路的房地合一2.0稅制，難以吸引閒置資金做短期配置，所以一旦剛性需求結束，熱度就退了，市場只會是個案表現；因而要提醒自用型消費者，房子夠住就好，不要多買置產。

最近就有一例，一位台北投資客，12年前在台中市七期以3,300萬元買下115坪含2個坡平車位的全新毛胚屋，最近因有題材帶動，好不容易賣到3,500萬元。扣除2個車位400萬元及坪數，剩下95坪，等於每坪成交32.63萬元，不但破七期最低價，若再計入12年逾300多萬元管理費和利息，等於小賠出場。12年，賣方也等到花兒都謝了！另一例在台北市蛋黃區，90幾坪、5年新，竟帶了5個機械車位，開1億3,000萬元，結果一賣就是5年。這證明了好產品自然會有自用型買進，但單價、總價、產品、地段不對，一樣會被唾棄。

預售市場因付款條件輕鬆，疫情下自用型買盤的熱度，讓發展商大量追逐土地，又推升成本上揚，使房價短期難以回頭，故自用型的確需加緊腳步，否則也會等到花兒也謝了！買氣是熱的，加上建商有理由調漲價格，預期未來幾年房市漲勢確立，買房自住或保值避險會成為主流，是個不會寂寞的市場。土地是不動產市場的靈魂，靈魂不死，房市就樂觀；而價格又是買氣的靈魂，房貸利率低就是房市的春藥，活躍的靈魂加上春藥，房價要跌在這2、3年看起來是困難的。此波房價是被自用型買上去的，「悲觀看不到買點，恐懼找不到機會」，擁有目前史上最優惠的金融條件，對自用型或投資型購買者都是絕佳的買點，不要等到花兒都謝了！（本專欄作者為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理）

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