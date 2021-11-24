不要輕忽火災風險！

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：彭金隆】

高雄暗夜一場無名大火奪走46條寶貴的生命，造成嚴重損傷，再次喚醒民眾對火災風險的警覺。根據內政部消防署統計，2020年全國火災件數達7,016件，其中超過74%發生在住宅（含獨立住宅與集合住宅，以下同），而建築火災死亡件數為96件，發生在住宅的占比更高達86.46%，因此對於住宅火災風險，實在不能掉以輕心。

但是國人購買住宅火災保險等財產險比例低，遠遠無法與壽險等商品相比。以火險為例，根據保險局統計，2019年全國住宅火險的投保率僅34.5%。而國人會購買火險，大多是向銀行申請貸款時，在銀行要求之下才投保。火險相對屬於保費、佣金都不高的產品，很難被業務通路主動推薦，會主動投保的客戶有限，造成火險投保率偏低。

雖然住宅火災件數約5,209件，占總火災件數最高，但以內政部資料顯示2020年第2季全國住宅共896萬宅來看，占比很低。雖然如此，一旦住宅發生火災，就會產生非常嚴重的風險，還是要謹慎面對。

在風險管理的基本概念中，火災風險屬於發生頻率低、損失幅度高的一種風險，在風險管理工具的選擇上，購買保險是最被推薦的好方法，因為發生頻率低，代表費率相對合理可被接受；損失幅度高，則對個人生命財產有非常嚴重的潛在威脅，有必要加以處理。此外，保險若能搭配損失控制等作為，例如在裝潢時選用防火建材，或是加裝警報器、定期檢視滅火器材等，將更能應付火災風險的威脅。

目前住宅火險的承保範圍，主要承保建築物本身的損失外，還包括建築物內之動產、住宅第3人責任、臨時住宿費用等，但是並不包括住戶本身傷亡部分，必須特別約定或另外投保壽險、意外險與醫療險才有保障。

保險局去年還特別呼籲要強化火災風險意識，建議民眾提升火災保險的投保率，且購買時應注意保險金額必須足夠、承保範圍與除外事項、變更住宅用途時必須通知保險公司等。風險不知何時會來，唯有及早準備方為良策。（本專欄作者現為國立政治大學風險管理與保險學系教授、國立政治大學銀行保險研究發展中心主任）

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