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2方式建立財務緩衝彈性

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：邱玉茹】

從2019年底，新冠肺炎疫情爆發至今將近2年的時間，為國內外觀光旅遊業、餐飲業、服務業等帶來嚴重的衝擊與影響。按經濟部統計處統計調查，2021年8月批發業（包含機械器具業、建材業、化學材料及製品業）營業額年增率為17.2%、零售業（包含綜合商品業、汽機車業、電子購物及郵購業等）營業額年增率為-4.3%、餐飲業（包含餐館業與飲料店業）營業額年增率減少最多，為-25.7%。疫情改變了各產業，也讓個人家庭生活與工作模式、收入與支出、資產與負債，以及理財目標的達成率有不同的影響。

在理財規畫，也就是人生規畫的過程中，我們可能會因為突發事件，如疫情、轉職或傷病等，造成收入暫時減少，此時對資產的累積勢必產生影響。但我們無法預測黑天鵝事件何時會出現，也無法事先量化其衝擊幅度，因此我們能做的就是平日先建立財務上的緩衝彈性，讓風險事件發生時有足夠的時間與金錢做調整。

財務上的緩衝，通常建議2種準備方式：

1.準備緊急預備金：有許多原因讓收入中斷，但支出並不會跟著變少，因此建議可加總每月的生活開銷、固定支出、貸款、保險等，建議大約準備6個月～12個月的總支出金額作為緊急預備金。之所以計算此一區間，是因當收入中斷時，至少有半年至1年的時間可因應與調整，擁有適當的緊急預備金能夠讓我們感到安心。

緊急預備金建議存放於變現性高的理財工具，例如活存、定存等。但要提醒的是，緊急預備金的金額並非愈多愈好，因為過多的現金會對個人長期理財目標構成風險，反而無法做更有效率的累積，進而影響其他理財目標的達成。

2.建立理財的被動收入：若因身體狀況或家庭因素不允許個人重回職場，收入中斷將超過12個月，屆時財務壓力將會大幅提升，如果能提前建立理財上的被動收入，就可以減緩財務壓力。理財的被動收入來源多元，包括基金、股票、ETF、不動產、保險等，每個人的投資屬性與目標不同，相對適合的理財工具也不同，但唯一的共同點是，愈早開始累積被動收入，對財務緩衝及理財目標的達成愈有利。

2021年即將結束，剛好趁機重新檢視自己的理財目標達成狀況及財務健康，不管面對何種意外事件發生，我們都應做好萬全的準備。英文俗語「Make hay while the sun shines」（當有太陽就要曬好乾草），把握機會、做好準備，為2022年的到來未雨綢繆。

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