透過3流程 提前掌握換股時機

去年5月，多數投資人尚處在疫情威脅、股市重挫的擔憂中，主持《財經一路發》、《Today財知道》等節目的財經專家阮慕驊，早就「錢進」電商、晶圓代工等科技成長股，而且還不斷加碼，使持股部位快速增加到8成以上，不到1年的時間，整體組合的獲利翻倍，其中重壓的富邦媒（8454）更讓他大賺逾3倍。

但是，在9月市場修正前，接受《Smart智富》月刊採訪的阮慕驊竟然透露，他不但將這波的獲利全數了結，甚至還轉進本業佳且具資產題材的傳產價值股，而且還將總持股部位降低為5成，因而從9月中股市震盪走跌以來，他的持股組合還維持住正報酬。

「長期在股市裡，最好的投資就是要能賺到獲利、守住獲利，還要能順勢轉換和預先避開風險。」投入股市30年，這不單是阮慕驊體悟到的真理，更是他累積財富的實證心法。

記者出身的阮慕驊，從1991年開始主跑財經與證券新聞，自然也跟著消息買賣股票。雖然賠過不少資金、也換過不少方法，但是，他太喜歡投資，所以始終不願離開股市、也不放棄學習和研究。

2006年，40歲的阮慕驊，雖然已經是報社的小主管，但是毅然辭職，轉進電視台、廣播等平台，或做主持或當評論，而且為了追求專業與精準的分析，他便持續在國際經濟與金融等領域累積知識、在投資市場驗證來累積經驗。最後，終於讓他找到適合自己的投資風格，並且歸納出一套順應趨勢的策略，讓他在近5年從股市提款至少3,000萬元。

但是要如何抓對趨勢？而時間接近年終，面對從高點下跌、經濟前景不明的市場，又要如何操作？阮慕驊的研判指標與因應原則如下：

流程1》從國際總經指標研判景氣方向

阮慕驊長期觀察後發現，全球經濟與股市的走勢，主要受到美國、中國、日本，以及歐洲等4大經濟體的影響，尤其以美國的表現最動見觀瞻，往往會引導各國的政策方向與國際資金走向。因此，他至少每個月都會更新最新公布的各項經濟數據，以研判趨勢變化，就以下列3個數據為例：

數據1》採購經理人指數

以美國而言，阮慕驊會同時觀察美國供應管理協會（ISM）所公布的美國製造業採購經理人指數（PMI）和Markit Group調查公布、超過30個主要國家的PMI。至於中國，阮慕驊只參考中國國家統計局、財新傳媒所發布的數據。對於PMI，他會透過月趨勢數據來推估景氣方向。

數據2》美國密西根大學消費者信心指數

「消費是美國GDP的推動力！」阮慕驊說。消費占了美國整體經濟成長率（GDP）約70%，而這項指數反映了消費者對目前與往後經濟景氣與個人消費的看法。

數據3》消費者物價指數

消費者物價指數是普遍用來觀察通膨的指標，「不過，現在我更看重核心個人消費支出價格（PCE）！」阮慕驊說。因為核心PCE是真正呈現個人消費支出的變動，也才是美國聯準會（Fed）用來衡量通膨水準、是否要調整貨幣與利率政策的重要依據。

除此之外，從就業與失業數字、GDP，以及M1、M2貨幣供給量等同時與落後指標，也都必須列入觀察。

可是，要觀察的指標那麼多，而且每個指標各有其所代表景氣或經濟好壞的數值標準，因此，阮慕驊會進一步判讀，例如：各項指標的基期位置，月增率、年增率的升或降，以及升降的速度和幅度；各項指標對總體面、股市的影響強弱度，指標相互之間的關聯性與可預測性。經過這樣的質化分析後，他才能較精準地推估未來可能的發展，以確立市場的趨勢方向。

流程2》從法人資金流向擬定投資策略

當一個國家或市場的總經指標，反映出其經濟和景氣發展的階段時，例如：在擴張期、緊縮期或通膨期時，就會看到政府透過貨幣政策來引導市場資金的走向。因此，阮慕驊會觀察主要法人在各類資產的配置比重、主要持股的類型等，做為他中長期投資策略的參考。舉例來說，景氣擴張、市場走升時，通常股票部位占比較高；反之，市場修正或出現不如預期的變化時，持股就會降低、現金部位就會提高。

而布局的股票屬性，當市場走強時，會偏好成長型、貝他值高的標的；反之，當市場轉弱時，就會轉進具防禦性的價值型、貝他值低的標的。

對於市場短期的走勢，阮慕驊會參考自製的「股市溫度計」，它是將美元指數、美國10年期公債殖利率、恐慌指數（VIX）和股價均線等以不同權重計分，以判斷市場的冷熱和波動程度，不但可以適時加減碼，甚至還可以抓到市場轉折點。

雖然阮慕驊的股市溫度計的數據以美國為主，不過，他認為，台股短期表現與美股的連動性高，因此股市溫度計也是同步研判台股走勢的領先指標。除了股市溫度計之外，他還會透過三大法人的買賣超、期貨多空單，以及乖離率等指標，來設定投資與操作策略。

流程3》在主流產業中挑選優質標的

既然法人會順應總經與政策趨勢，則其布局的資產，通常就成為市場的主流，也是阮慕驊關注的首選。

以股票為例，依他長年的經驗，法人偏好標的：1.受惠於總經與政策的族群；2.產業進入景氣旺季或成長期；3.新趨勢產業供應鏈；4.新事件或新議題的受惠者；5.營收╱獲利不斷創新高的公司等。

而在主流產業或類股中，阮慕驊對於個股的挑選，最重視毛利率、營業利益率與淨利率。長期對上述指標做質量化分析，讓阮慕驊每次都能抓對長期趨勢，正確做好中短期的布局與操作。而對現階段市場，阮慕驊的觀點如下：

觀點1》慎防市場隨時轉向

阮慕驊表示，近2年來，投資市場已經從復甦、成熟，走到過熱的後期，而受以下3大面向影響，後市宜保守以待：在經濟環境面，有通膨飆高、供應鏈斷鏈的供需失衡、量化寬鬆貨幣政策（QE）即將退場，以及美國國債等問題；在投資面，企業獲利與股價成長，從去年下半年到今年第3季不斷創高，在基期墊高下，接下來將會成長乏力；在政治面，明年美國將舉行期中大選，政治攻防與爭議將增加市場波動。

因此，阮慕驊預期，美國經濟不強，美股沒力，甚至要有面對修正的準備，台股盤整的機率會較高。

觀點2》提高現金部位、布局防禦型股票

在總經環境疑慮多、中短期指標轉弱下，美股9月出現大跌，阮慕驊發現，跌幅最大的是科技成長股，可是，價值股相對抗跌，顯示市場資金已經往防禦型類股移動。同期間，台股大盤與電子類股的累積跌幅最多達4%以上，而金融、資產等傳產類股，跌幅則不到1.5%，甚至還有正報酬。

「從現在到明年間，科技或成長型股應該仍會偶有表現，但是我認為，資金轉攻為守、從成長轉向防禦會是中長期的趨勢！」阮慕驊說。因此，他建議在台股的投資策略原則是：1.現金部位提高到5成、2.去年下半年以來的獲利部位，先落袋為安、3.選股或持股轉換成防禦型股票，以基本面佳為前提，或長期殖利率穩健，或具有資產題材，或景氣轉強等族群。

最後，阮慕驊提醒，保有現金雖然是為了短線出現機會時去操作，但是，在總經指標、市場中短期指標都未轉強前，如果市場有激烈的下跌，而且是跌到連貝他值低的公司也撐不住，千萬不要逢低加碼，而是要再減碼，將現金部位再提高到6成以上。