用本益比、殖利率區間抓買點

編按：許多人認為，存股就是該「只買不賣」，但百萬人氣理財部落格「恩汎理財投資團隊」版主星風雪語（星大）可不這麼認為。星大的「零成本存股術」會適度運用價差，當持股價格漲到預估區間的相對高點時，將本金與部分獲利收回，轉買另一檔營運成長、但股價相對被低估的股票，而剩下的獲利部位（即零成本部位）則繼續拿來存股。

透過這種反覆滾動資金的靈活存股方式，星大不僅確保每年的股利收益，更能運用換股加速資產的累積，得以做到攻守兼備。目前星大的持股中，零成本部位的總市值約800萬元～900萬元，每年約提供30萬元～40萬元的現金股利收益。而星大也將他的這套存股方式，無私分享在《我的零成本存股術2：獲利滾存股 養出百萬搖錢樹》中。想存股也不想放棄價差收益的你，絕不能錯過星大的零成本存股絕活。以下為本書精彩摘要：

本益比與殖利率是市場中，最常用來評價個股股價是否偏貴或便宜的指標。在低本益比、高殖利率時，通常代表著股價便宜；反之，高本益比、低殖利率則代表股價偏貴。

但本益比和殖利率的高低，又該如何判斷呢？有些人會用特定數值去衡量，但我（指星大，以下同）認為，本益比與殖利率的高低並不是這樣判斷的，因為市場上每一家公司都是獨特的，各自有其營運策略、風格、客戶種類及產品結構，因此，本益比與殖利率的衡量應以企業為主，而非以普遍的產業或市場、個人印象、感受為依據。

我們舉2個實際發生過的案例來看，就能了解：

1.豐藝（6189）：以個人持有獲利領息部位的豐藝為例，以其在2016年預計配發3元現金股利，股價34.8元計，殖利率約為8.62%。在媒體、專家與投資人的個人感受中，殖利率8.62%的豐藝應該算是高殖利率股票了！

但翻開豐藝過去7年（2016年時，期間為2009年～2015年）的資料來看，殖利率區間（現金股利、股票股利合計）為13.09%～8.2%，換算股價區間為22.92元～36.59元。從這些數字可以清楚看到，豐藝2016年8.62%殖利率雖受到個人感受的青睞，但以其過去殖利率區間來說，8.62%已接近低殖利率位置了。

事後來看，豐藝2016年的股價走勢，從3月底公布年度財務報表及股利政策後，至7月的除權息走勢，其當年度股價最高位置僅來到36.05元（2016.07.18最高價）。

2.巨路（6192）：另一個例子為2016年同樣被報導為高殖利率個股的巨路，以當

時預計配發3元現金股利，股價46.2元計，則殖利率約為6.49%。殖利率6.49%比同期豐藝的8.62%低，但這2檔股票究竟誰是高殖利率股呢？讓我們繼續看下去。

巨路過去7 年（2016年時，期間為2009年～2015年）的殖利率區間為7.04%～4.59%，推算股價區間42.64元～65.34元。以當時股價46.2元來看，巨路算是處在殖利率區間的高殖利率位置了（也可用殖利率6.49%來判斷，結果是一樣的）。

事後觀察巨路2016年的股價走勢，從3月底公布年度財務報表及股利政策後，至7月的除權息走勢，雖然股價沒有劇烈上漲，但其股價都在高殖利率位置慢慢墊高。而巨路在2016年年底出現最高價55.9元後，也是慢慢朝向低殖利率區間移動。

為何用個人感受來判斷殖利率的高低並加以操作，是危險的？從豐藝與巨路這2個案例就可明確比較出來。因此，在考量股價波動下，對於殖利率及本益比的高低，仍須回歸個股專屬的本益比、殖利率區間。

以近7年獲利、配息政策

推估出股價波動區間

至於如何掌握本益比及殖利率區間呢？我是以1家企業近7年（包含營運週期的1大循環及2小循環）獲利、配息政策對應當年度股價最高價與最低價所產生的平均本益比、殖利率區間，並以預估當年度獲利及配息狀況，推估當年度的價格波動區間，作為我們操作該股票的參考價格。

以台積電（2330）為範例，近7年（2020年時，期間為2013年～2019年）的獲利、配息所產生的平均本益比區間為12.41倍～17.47倍（取近7年每年本益比低標的平均值和高標的平均值），平均殖利率區間為4.47%～3.18%（取近7年每年殖利率低標的平均值和高標的平均值）。

1.計算本益比價格區間：須先預估「當年度的獲利表現」

以台積電2020年估算的EPS為19.11元來看，若將之乘以近7年的本益比區間12.41倍～17.47倍，就可以得到本益比價格區間為237.16元～333.85元（採四捨五入計算，以下同）。

2.計算殖利率價格區間：須先預估「明年的股利」

以台積電2020年估算的EPS為19.11元來看，若將之乘以近7年的平均配息率54.49%，可推估台積電配發的股利約為10.41元。算出預估股利之後，再以近7年的殖利率區間4.47%～3.18%去換算，可以得到殖利率的價格區間為232.89元～327.36元。

以「中間價」

作為進出場參考依據

算出本益比價格區間和殖利率價格區間後，就能找出該檔個股的買進價和賣出價。為了可以買得到，亦可賣得掉，所以我們將買進價設為「低本益比價格（237.16元）與高殖利率價格（232.89元）取其高」，即237.16元、將賣出價設為「高本益比價格（333.85元）與低殖利率價格（327.36元）取其低」，即327.36元。最後取得該股的價格操作參考區間為237.16元～327.36元，這就是未來1年內該股股價波動的區間。

算出股價波動區間以後，我會再多取一個買進價和賣出價的中間價（282.26元）作為參考。這時候會出現3種情況：

1.股價處在買價與中間價之間（237.16元～282.25元）：視為股價落在相對低的區間，此時可以考慮買進。

2 . 股價剛好落在中間價（282.26元）：得判斷明年的營運獲利是否持續成長，若是持續成長，則明年股價區間會向上調；反之，則不適合了。但若是無法判斷呢？既然股價對於獲利表現都已經反映了一半，就放手先找下一個吧！

3.股價越過中間價（282.27元～327.36元）：視為股價落在相對高的區間，此時則可考慮賣出，獲利了結。

價格區間的概念也可以反過來做，例如，想知道600多元的台積電能不能投資？這時就可以從本益比及殖利率去回推。延續前面的概念，若是600元要屬於便宜，那600元必定為中間價以下。因此，我們可以假設600元為中間價，那本益比區間的中間值落在約14.94倍（＝（12.41倍＋17.47倍）÷2），由此可以推估EPS至少要落在40元左右（＝600元÷14.94倍），此時投資人就可預估當年度營運獲利能否達成目標，進而判斷此時是否適合進場布局。（本文摘自《我的零成本存股術2：獲利滾存股 養出百萬搖錢樹》第2章）