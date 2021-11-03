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通膨失控？

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：朱紀中】

能源價格飆漲，市場擔心可能演變成通膨危機，美國10年期公債殖利率因此竄升到1.7%。通膨真的會失控嗎？美國9月消費者物價指數年增率衝上5.4%，創13年新高，聯準會（Fed）官員對此以「偶發性（episodic）通膨」稱之，取代先前「暫時性（transitory）通膨」的措辭，因為這一波由能源價格上漲帶動的通膨不是1、2季就會結束，眼看將延長到3個季度。

不過，觀察10月以來的能源價格，帶頭狂飆的天然氣和中國動力煤價格都因政府出手干預，見到回檔。其中，造成歐美電價大漲的天然氣，在俄羅斯總統普丁出席能源週表態將增加對歐洲供氣後，市場價格2週下跌逾21%；至於造成中國限電危機的煤炭期貨，也在中國發改委和證監會先後政策干預下，4個交易日重挫25%。

儘管國際油價漲勢未歇，市場炒家狂喊原油供給將無法應付寒冬的供暖需求，投資人因此擔心油價續漲恐會讓通膨失控。但仔細看美國消費者物價指數中能源的變動，對應去年底熬過2個月低基期後基期逐步墊高，明年初將迎來高基期，屆時通膨失控預期應可化解。

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