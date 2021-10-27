買類全委保單該注意哪些事？

【撰文：王儷玲】

類全委保單近幾年持續熱賣，成為壽險公司投資型保單的主力商品。根據中華民國人壽保險商業同業公會統計，2021年1月～8月，投資型保單新契約保費收入約為1,839億元，較去年同期成長59.1%，而最熱賣的又為類全委保單，其中投保客群多為45歲～60歲的準退休族群，顯示類全委保單已成為退休規畫的熱門商品。

相較於一般投資型保單是由保戶自行選擇連結投資標的，類全委保單是保戶繳保費給壽險公司後，壽險公司再委託投信代操管理。

類全委保單具有3大特色：第1是專家代操，保戶省下自己挑選投資標的與盯盤的時間，資金小也能享有專業基金管理團隊代操服務。

第2為多元布局，資產配置多聚焦於股票及債券，投資市場遍及全球，囊括成熟國家、新興市場及各產業等，較能分散風險。

第3為類似配息的撥回機制，市面上類全委保單幾乎都有資產撥回機制，每年平均約提供4%～6%的年化撥回率，可創造長期穩定的現金流。而在產品設計上，也隨著市場變化與民眾需求，不斷推陳出新。

基本上，類全委保單適合中長期投資規畫，不適宜頻繁變動，才能有效累積時間複利效果，較適合45歲後，希望穩健投資的民眾投保。

另外，由於類全委保單是保險公司再代為委託，相關作業手續費用如經理費、管理費、保管費等，會直接從投資帳戶扣除，建議在投保前先釐清各項收費項目與費率。

而要特別留意的是，類全委保單的資產撥回率不等於報酬率，帳戶淨值會隨著市場波動，因此當投資績效差，造成虧損時，保險公司為維持資產撥回率，每月撥回可能來自於本金，長期下來資產累積也會大打折扣。若民眾對投資市場波動仍不放心，可選擇具有下檔風險保護機制，例如身故保本的附保證投資型保單，以降低淨值波動帶來的影響。

類全委保單雖然是由投信代操、投資，但民眾投保前，仍應先了解代操機構過往的投資績效紀錄，從中擇優，同時釐清個人需求及風險承受度，才能做出最妥適的規畫。

在微利時代下，類全委保單可讓資金更靈活應用，很適合民眾運用。但最後仍要特別提醒，類全委保單是投資型保單的一種，帳戶操作雖有專家管理，帳戶績效盈虧卻全由保戶自行承擔；且保單結構較傳統保險複雜，一定要全部了解後再投保，才能避免產生爭議或損失。（本專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）