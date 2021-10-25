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用3層退休金建立晚年保障

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：吳易燁】

「我的退休金準備是否足夠？目前的資產配置有沒有需要調整？」是很多民眾進行退休規畫時，最常提出的疑問。在進一步了解對方的退休目標並提供建議前，我通常會先幫客戶釐清未來退休的生活費會從哪裡來。

就專業理財規畫而言，世界銀行界定的3大退休金來源，即社會保險、企業退休金、個人商業保險已廣為所知，但一般民眾仍很難分得清楚。以勞工來說，第1層的退休金來源為強制性社會保險——勞保年金。雖然目前勞保基金財務吃緊，但攸關大多數民眾退休福祉，相信政府會努力調整。已知可能的改革會朝向延後退休年齡、提高保險費率、延長投保薪資採計期間等方向來進行。

目前請領勞保年金需年滿62歲，明年又要延後1歲，現行保險費率（含就業保險費率）為11.5%，將維持每2年調升0.5個百分比，直到13%為止。勞保年金給付條件為「保險年資×最高60個月平均投保薪資×1.55%」，未來最高60個月平均投保薪資恐會被拉長，給付率1.55%也可能會下降。

由於勞保年金改革充滿不確定性，因此我們更該重視第2層退休金——勞工退休金的準備。每位採用勞退新制的勞工均有一個專屬的可攜式帳戶，雇主每月提撥勞工投保薪資的6%進入該帳戶，勞工也可自提6%薪資，長期投入不僅能拉高將來退休金來源，提撥的金額還能自當年度「個人綜合所得總額」中扣除，有機會降低所得稅率與納稅金額。

但為了能保有基本的退休生活水準，仍要靠第3層退休金——自我準備來強化。但執行方式需視個人對風險的承受度而定，若是風險承受力較低的人，建議可以善用儲蓄險附加年金功能的保單，未來將保單價值準備金轉為退休年金，打造一個長期穩定的退休生活費來源，解決活得太久的長壽風險。

若是能承受一點點風險的族群，會建議購買高收益債、新興市場債月配息基金，選擇累積型基金累積單位數，在將來退休需要現金時，再轉成現金流作為退休生活費來源。若平日有留心股票市場，建議可將部分資金配置於高殖利率的個股或ETF上，善用理財工具穩健地累積退休金。

上述是大方向的建議，每個人的理財目標與風險承受度仍需細節化並量身訂做，若覺得自己目前握有的理財訊息尚不足以判斷，也可尋求專業的理財顧問協助，在專家專業的引導下，找到適合自己的退休規畫之道，為「晚美」退休生活打下基礎。

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