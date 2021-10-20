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聯準會「放假鷹」？

聯合新聞網 / Smart智富月刊
示意圖／ingimage授權
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【撰文：朱紀中】

美國聯準會（Fed）9月利率決策會議後的聲明直言：「委員會判斷每月購債將很快開始放緩。」會後曝光的利率點陣圖則顯示，半數以上委員預計到2022年底將會升息，首度公布的2024年中位數利率則達1.75%。受此影響，FedWatch最新預測到明年底聯準會升息機率已攀升到7成，但當天美股4大指數皆收漲，連對「縮減購債」（Taper）極度敏感的10年期公債殖利率都滑落至1.3%，市場擔心的「縮債恐慌」完全未現，中國媒體因此評論：「聯準會主席是『放假鷹』。」

事實上，鮑爾（Jerome Powell）雖說只要經濟持續復甦，將逐漸縮減購債規模，明年中左右「結束購債將是適當地（appropriate）。」然因未公布明確時間表，美國銀行體系超過準備資金又續升，難怪市場會懷疑這是「假鷹」。回顧2013年～2015年聯準會首度從縮債到升息時的市場變化，一旦確定縮債，美債殖利率馬上飆高。可知市場不是沒反應，只是時間未到吧！

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聯準會「放假鷹」？

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