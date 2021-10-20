高儲蓄率推升歐美經濟錢景

【撰文：布朗（Evan Brown）】

時序將迎來第3季財報季，各企業的高階管理層須開始進行未來的商業環境評估，以及如何應對營運挑戰和機遇。他們對未來的經營策略除了反映今後的總經環境外，其實也會牽動經濟的走向。當前這些企業的主要關注焦點為，隨著財政政策的刺激力道開始降低，經濟成長動能需從公共增長轉向由民間主導的強勁增長，以維持經濟活動的力道。

債券市場的數據告訴我們，目前國際經濟正走向另一個低成長的環境。但是當我們深入民間企業聽取負責人的意見時，我們發現經濟前景其實是更具成長力道的。根據瑞銀針對美國和歐洲企業季度調查分析報告顯示，民間企業高階管理層多認為，無論是實質生產增長還是通膨數據，都可能會比市場趨勢分析的成長數據來得高。

首先我們觀察到，企業對客戶的財務狀況多持樂觀的態度。現階段，企業普遍對自己適度調高售價的決策具有信心，這在一定程度上要歸功於美、歐家庭儲蓄率明顯成長。

在當前經濟活動的刺激之下，企業需要回補之前因為民間需求拉高，但又因為供應限制而無法補足的庫存。雖然Delta變異株被視為一個下行風險，但它目前並沒有壓抑成熟市場國家的經濟活動，或促使企業調降獲利預期。

回顧2008年～2009年全球歷經一波經濟衰退後，接續的是相對緩慢的成長；但觀察這波疫情在全球蔓延所引發的危機後，卻出現家庭資產負債表明顯改善，以及大量的商業投資，這都是改善本輪總體經濟結果的關鍵要素。

來自金融機構的報告顯示，在這波疫情擴散期間，其營業收入來源對銀行業的復甦來說，可謂喜憂參半。

可喜的是，大規模破產的風險降低，信貸品質獲得保證。民眾儲蓄率增加，使得銀行預期這波潛在的壞帳比例，要低於疫情爆發前的水準。這有助於銀行減少提列壞帳準備，使得銀行業在這季的利潤明顯高於預期。相反地，也因為家庭和企業資產負債表如此強勁，以至於貸款成長力道顯得乏力。

此外，從企業領導人的意見中亦可看出，儘管債市對價格上漲壓力保持警覺，但通膨畢竟對經濟發展擁有極大的影響力。在股市中，定價權會繼續成為贏家和輸家的關鍵區別。

有些公司具有提高售價，但卻不會影響需求的優勢；有些公司則是不願投入更多的投資，避免成本轉嫁到消費者身上，繼而影響利潤；有些公司則因合約保障而尚未調高價格，但這僅是延後調高售價，並非不會提高價格。

但不論如何，值得注意的是，美國企業對獲利的預期超過了營收預期；這意味著，現階段市場擔心通膨可能會壓縮企業的獲利率，這點可能是過度憂慮了。當然，更長期的價格上升壓力最終可能挑戰企業獲利能力，或挑戰央行的超級寬鬆貨幣政策還能延續多久，這些仍是值得留意。

不過，市場還是有許多跡象表明經濟仍持續熱絡，其中一個就是庫存回補。

庫存短缺是經濟快速復甦的產物，也是經濟成長能繼續保持強勁的原因。滿足當前高度的市場需求和快速回補庫存的現象，意味著供需失衡，這個問題可能需要一段時間才能解決。增加資本支出以提高額外生產，是一個良性的過程，讓市場被壓抑的需求即使是被延遲，但終能被滿足，而非被摧毀。

目前有能力補足庫存的企業，將這點視為是一種競爭優勢，因為該企業可藉機擴大其頂級產品線，並搶攻市占率。企業集團正在給營業單位提供更多流動資金進行庫存回補的動作，並且看不到下游廠商有存貨積累的問題，以上都是終端消費者需求旺盛的信號。

為滿足更高的需求水準，企業需要投入額外的資本支出，特別是在運輸和半導體這兩個對全球貿易和活動高度敏感的產業，其高階主管層更是預期，企業提高投資的需求將會延續到2022年，這將是全球經濟的主要催化劑。

如果我們僅是從債市和股市的數據分析來研判趨勢，將會得到金融危機後經濟成長乏力的週期將會捲土重來。但若實地訪查企業高階主管，則會看到他們似乎正在為更光明的未來進行準備，從家庭的資產負債表變得更健康，各產業庫存短缺，庫存回補機會不容小覷，以及企業為滿足消費者不斷增長的需求，而持續增加資本支出等，都會得到經濟前景仍趨向樂觀的理由。