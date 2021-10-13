效法挪威養老基金 年賺6%

【撰文：林子揚】

根據主權財富基金研究機構（SWFI）統計，全球資金規模最大、長期績效佳的退休基金，是挪威政府養老基金（Government Pension Fund，GPF）。就SWFI統計至2020年年底的資料顯示，GPF的資金規模超過1兆2,800億美元，年度投資報酬率竟可達10.9%，而這樣的佳績，GPF已蟬聯多年。

為何一個北歐小國的政府養老基金，會成為各國政府退休基金、法人機構仿效的模範生，而對個別投資人又有哪些值得學習之處？

從GPF官網揭露的2020年財報，以了解其投資績效、策略和布局。自1998年至2020年年底為止的22年間，年化報酬率高達6.3%，比起同期間全股票的美國標普500指數的6.72%，毫不遜色。更厲害的是，期間只有5年報酬率是負值，而除了2008年因金融海嘯虧損超過20%外，其他4年都只是小幅虧損。以一個全球最大的主權基金而言，績效實屬非凡。

在投資策略上，GPF雖對操盤的經理人有基本限制和要求，並會提供一個起始的參考投資組合，但在追求績效的同時，也賦予投資的彈性和機會。而對於基金，GPF制定了以下3大目標：

1.股票選擇：和基準指數相比，取得超額回報。股票的篩選策略是以企業的基本分析為基礎以提高回報，藉以提供對投資的基本見解，並支持基金作為負責任和扮演積極所有者的角色。

2.資金配置：透過比基準指數更適用於基金特性的參考投資組合，達到改善市場的曝險和長期風險。

3.資產管理：透過資產定位、出借證券，以及降低交易成本，隨著時間的推移產生較好的報酬。股票定位策略是在市場曝險的情況下，為基金增加投資回報，降低交易次數和成本。

在資產布局方面，則有以下3大類：

1.股權類：目前占比最大，高達72.8%。在2020年，主要獲利是來自金融、科技、醫療保健業，且不乏全球競爭力最強的超級成長股。

2.固定收益類：占比為24.7%。目前投資了45個國家的1,245種不同的債券，其中64.1%投資於政府債券，24.5%於企業債券。

3.房地產投資：雖占比最小僅2.5%，但在14個發達國家持有房地產達867筆，而且涵蓋了非上市和上市的房地產資產。由於投入房地產的資金是來自賣出股票、債券的部位金額，所以GPF在評估房地產的收益是否有效益時，會比較房地產投資總額的收益，與為購買它們而出售的債券和股票的收益之間的差額。

從GPF的投資布局與卓越的績效表現，筆者認為，GPF最值得政府及國人學習之處有以下6點：

1.良好透明的管理：GPF是由挪威的財政部主導決定，定期向國會報告，投資策略則透過對挪威中央銀行的管理授權來進行，而且績效基準定義明確，對實際操盤經理人行為規範清楚；所有的管理細節都公開、明確、透明。

2.定期研究檢討：GPF在2008年研究發現，其股票的超額收益中，有70%和價值、小型股、動能、波動性等系統性風險因子有關。此後便依此挑選某些特定的風險因子進行資產配置，藉以取得比大盤還好的超額收益。而根據年報，其管理資金的費率為每年0.07%左右。在市場上很難找到費率這麼低，而且長期績效如此優秀的基金。

3.風險控管的模範：GPF不僅投資於企業的股權，還投資於房地產和債券，以兼顧風險分散和基金的高度流動性。且時常會出售債券和股票投資，用以資助房地產投資，卻能長期保持正報酬，並創造6.3%的年化報酬率，風險控管極佳。

4.貼近市場和全球化：因了解美股才是全球股市的主角，所以基金中的美股比重在2020年首度超過歐股。2021年6月基金持股742家中國企業，持股市值年增35.75%，規模逾人民幣3,205億元。對台灣則偏愛合庫金、永豐金等高股息的金融股，至2020年4月底為止，持股總市值逾新台幣百億元。非常能掌握各市場的投資重點。

5.靈活地調整組合投資的策略：雖然基金規模龐大造成很多限制，但GPF卻沒有官僚化，能隨時積極調整以取得最佳的總投報率。因了解股票才是對長期投資最有助益的資產項目，自2018年起將股票配置從62%增至70%，同時削減固定收益資產類別。而在2017年時則簡化資產配置，從23種貨幣債券簡化成僅持有美元、歐元及英鎊公債，放棄日圓、新興市場公債及全球公司債。2021年甚至師法淡馬錫控股，在風險投資項目投入大筆資金，投資印尼的P2P貸款公司Amartha 750萬美元資金。

6.積極扮演負責任的投資人：GPF除了在官方文件載明基金負有ESG的任務外，2018年挪威主權基金更公開反對MSCI對同股不同權企業納入指數的提議，以維護多數投資人的權益。另外，在2019年大舉減碼油煤等石化能源企業，在綠色能源基礎建設上投入大筆資金，支持許多再生能源項目和企業。2020年，更基於道德與氣候正義的考量，GPF將12家公司列入黑名單。對於仍需負擔獲利目標的政府養老基金，此舉更顯示GPF的投資能力之高，堪稱是當代最佳的投資典範了。（本文作者著有《超級成長股投資法則：理科大叔買美股25年暴賺283倍》）