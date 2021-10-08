簡單4步驟 挖出漲價概念股

【撰文：呂郁青】

這2年台股最流行的族群就是漲價概念股，一開始是因為去年疫情蔓延，導致全球各個產業的投資停滯，因此市場出現供不應求，甚至在去年下半年開始吹起一波漲價風，後來趨勢還進一步蔓延至各個領域。

2021年進入後疫情時代，不少產業受到產能滿載、原物料價格上漲或運價走揚等因素的影響，紛紛將價格轉嫁給下游廠商，其中，半導體、MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）、家電、輪胎等下游業者紛紛調高產品售價，進而引動漲價概念股。

營收年成長超過30%

才值得納入候選名單

漲價概念股要怎麼追？哪些族群才是真的有基本面與獲利題材支撐？近2年，「算股偵探」陳飛龍就從營收與財報中挖掘出不少飆股，例如：漲幅驚人的航運股，以及電感大廠奇力新（2456），MOSFET大廠杰力（5299），其中後者於今年7月進場，操作不到1個月就賺了約43%。

陳飛龍是怎麼從新聞中發現產業變化呢？又是如何從營收與財報中推敲出下季的獲利數字？又是如何估算股價是否在低檔呢？相關步驟如下：

步驟1》找出需求大於供給、報價上漲的股票

自從去年新冠肺炎疫情大爆發後，許多產業的報價就出現上漲，間接推升股價也跟著有所表現。舉例來說，去年年底，陳飛龍就發現，航運股的新船供給在未來2年都不會有大幅的增加，而航運的需求卻受到疫情的影響而大幅增加。另外，也因為疫情的關係，造成港口人力不足，塞港嚴重，使得航運業的供給面雪上加霜。因此，陳飛龍就在12元左右開始布局陽明（2609），後續又另外布局長榮（2603）與萬海（2615），每檔都賺了翻倍的大波段。

2021年，許多電子次產業也都出現上游半導體的供給有限，而下游需求大增，使得上游藉由漲價來將成本轉嫁給下游的情形，使得產業的營收與獲利都同步上漲，促使股價跟著有不錯的報酬，而陳飛龍也從中找出記憶體、被動元件、MOSFET與半導體等族群的股票。

步驟2》觀察營收年增率是否超過30%

在分析產業產生變化後，陳飛龍看到需求大於供給的新聞，就可以開始研究個股是否真的受惠。至於是否受惠，檢視公司每個月所公布的營收數據就是最好的證明。

陳飛龍會從公司每月營收的年增率（今年月營收較去年同期月營收的成長比率）來判斷，他認為，公司每個月的營收，如果從低幅度成長，變成高幅度成長，而且高幅度成長至少在30%以上，就非常值得留意。

陳飛龍喜歡從公司的營收與財報數字中，去推敲、估算財報是否會跟著營收而有亮眼的表現，若獲利大增，而評價（本益比）又在低檔，就是陳飛龍心中認為可以布局的好股票。

步驟3》估算營收規模經濟效益所帶動的獲利成長空間

陳飛龍提醒，營收成長後，還要能帶動實際的獲利成長。如果營收增加，而公司產品能漲價的幅度超過成本漲價的幅度，營業費用又沒有跟著顯著增加，其所產生的經濟規模，就能帶動營業利益上升，進而推升稅後淨利跟著大漲，至於營業利益的公式為：營業利益（本業獲利）＝營業收入－營業成本－營業費用。

不同類型的公司，是否能享受經濟規模，可以從公司過去的財報數字來判斷。有些公司營收增加，但是營業成本與營業費用增加更多，就會導致獲利漲幅有限；有些公司只要營收幅漲幅度超過經濟規模，獲利就會大幅跳升。

舉例來說，晶豪科（3006）今年第2季的營收較去年同期增加，而營業成本與第1季相比卻沒有太大的落差，因此就帶動公司獲利大幅跳升。

步驟4》計算本益比是否位於低檔

接下來就是評價公司的本益比（PE）區間。陳飛龍會用每年的最高股價與最低股價，除以當年度的每股盈餘（EPS），來計算出標的過去最高本益比與最低本益比。假設目前數值落在最低本益比平均值的附近，就值得買進，等到股價到了最高本益比平均值的附近，就會賣出。

陳飛龍還有自己的操作細節：先去掉極端值，再計算最高本益比與最低本益比的平均值，才不會失真。另外，在應用上也有些訣竅。例如：如果公司剛剛轉虧為盈，本益比就可以偏樂觀計算；如果公司基本面（營收與獲利）已經上漲一段期間，而投資人又只是想操作財報公布前的短波段行情，本益比就要保守計算，不要抓太高的本益比。