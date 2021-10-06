用3招ETF抄底術 賺反彈財

【整理：鄭杰】

ETF是當前全球最受歡迎的投資工具，已經成為投資大眾累積財富的必買標的，這是因為ETF無疑是短沖、長抱皆宜的萬能投資工具，無論是想要領高息、賺波段，甚至是抄底、當沖，ETF通通都能做得到。

在最新出版的《人人都能學會靠ETF領高息賺波段全圖解》一書中，除了詳盡介紹台灣當前最熱門的ETF，從台股ETF、高息ETF到熱門趨勢題材的科技、地產ETF外，更解析ETF操作短、中、長期投資策略，教投資人如何運用賺利。

舉例來說，在股市大盤跌深反彈時，多數人卻受不了最初股市「跌跌不休」的局面，常常撐不到反彈出現就已被淘汰出局，錯失抄底賺利的機會，非常可惜。由於ETF持有一籃子股票，追蹤指數，股價具有均值回歸的特性，因此關於抄底，ETF是再適合不過的投資工具了。

但究竟要怎麼抄底，才能抄得漂亮呢？很簡單，只需要善用「正金字塔買法」，穩健布局就行。

所謂正金字塔買法，就是「愈跌愈買，且跌愈深、買愈多」，根據股價下跌程度不同，訂定進場目標價與加碼資金，這樣做的好處在於當股價下跌幅度愈大時，加碼的資金就愈多，因此可有效降低買進成本，等到股價反彈時，就能享有不錯的獲利。而對於目標價的設定，可利用以下3招式來幫助判斷：

招式1》大盤股價淨值比加碼法

正金字塔買法中的第1種加碼方式，是以台股大盤的股價淨值比走勢進行判斷，且愈跌愈買，即「大盤股價淨值比加碼法」。

依照過去經驗來看，大盤的股價淨值比多位於1.3倍～2.2倍之間，低於1.3倍代表大盤超級便宜。因此，我們可以用這個區間作為1個標準，將之切分成多個區塊，之後股價淨值比每下跌1個區塊，加碼資金就多10%。

上述加碼方式是只要大盤從高點下滑，就開始進場加碼，較適合資金雄厚的投資人。但若你的資金有限，也可等到大盤變便宜以後再開始加碼，例如你可以在大盤股價淨值比跌到1.6倍時加碼10%、1.3倍時加碼20%、1.3倍以下時加碼30%以上。

或者，你也可以將資金拆成4份，在大盤股價淨值比1.6倍時加碼10%、1.45倍時加碼20%、1.3倍時加碼30%、1.3倍以下時加碼40%，端看你的資金多寡和個人偏好。

招式2》股價分區加碼法

正金字塔買法中的第2種加碼方式是股價分區加碼法，以個別ETF的近期股價高點為基準，依比例往下區分成不同階段，且跌愈深、買愈多。例如當股價從近期高點下跌10%之後，就投入10%的資金；當股價下跌20%，就投入20%的資金；當股價下跌30%，就投入30%的資金；當股價下跌40%，就投入40%的資金。

股價分區加碼法的好處在於使用上非常簡單，只要抓出近期高點就可以設算進場的目標價，但其在使用上，有幾點需要注意：

①若股價下跌後出現快速反彈，則投資人因布局尚未完成，可能會損失價格上漲的獲利空間。

②若股價跌幅超過預期，例如原本預期股價最多只會跌40%，但最後卻跌到60%的話，則由於手中資金早已投入，當股價跌幅超過預期時，仍有暫時套牢之風險，投資人須留意。

③此種加碼方式不適合用在槓桿型ETF和反向型ETF上。

招式3》樂活五線譜加碼法

正金字塔買法中的第3種加碼方式是樂活五線譜加碼法，是依據該檔ETF的股價目前位於樂活五線譜中的哪一個位階，來決定要加碼多少金額的方式。

什麼是樂活五線譜？樂活五線譜是部落格「股息現金流被動收入理財的心路歷程」的已故版主艾倫（Allan Lin）與知名網路財經作家薛兆亨教授、tivo共同開發的一套投資方法，是由5條線所組成的1個模型，其畫法如下：

首先，以統計學的方法來計算一段時間（時間可以自行調整，此處預設為半個景氣循環的時間3.5年）的平均價格，並畫出1條股價趨勢線。

接著，在趨勢線上加1個標準差畫成相對樂觀線，加2個標準差畫成樂觀線，以及在趨勢線之下減1個標準差畫成相對悲觀線，減2個標準差畫成悲觀線。

根據統計學，資產價格絕大部分會落在正負2個標準差內，這表示在一般情況下，當價格觸碰到相對樂觀線或樂觀線時，會向下修正；當價格觸碰到相對悲觀線或悲觀線時，會向上調整。也就是說，當股價落在相對悲觀線或悲觀線時，股價再往下跌的機率不高，因此，投資人可以利用金字塔策略買法，在股價跌入悲觀區（指趨勢線以下的區域）時，愈跌愈買。

例如在價格跌至樂活五線譜的相對悲觀線時加碼10%，跌至悲觀線時加碼20%以上。或者，如果你口袋比較深，也可以不用執著於要等股價跌到悲觀區時才加碼，而是以目前股價位置為標準，將資金拆成4等分，當股價每下跌1條標準差線時，就多加碼10%。

假設目前股價位在樂觀線之上，則當股價跌至相對樂觀線時，就加碼10%；跌到趨勢線時，就加碼20%；跌到相對悲觀線時，加碼30%；跌到悲觀線時，加碼40%。