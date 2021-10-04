強化人生及財務免疫力

【撰文：駱潤生】

前陣子跟理財同好互動，討論的議題包含疫情之後的質變，有了一些學習及感想。

疫情奪走很多寶貴的生命，來不及說再見的人，甚至無法跟親友當面道別，令人感傷。自古以來總是幾家歡樂幾家愁，有產業因疫情而受惠，如電商、電子業、原物料、貨運業等；也有很多公司無法繼續經營下去而倒閉，面臨了生存危機，個人也可能被裁員或放無薪假，生計大受打擊。

散戶、股民投入了高漲的股票市場，有人壓對寶大賺，有人來不及出脫而空歡喜或慘賠。以上這些場景片段，真實的被截圖下來，成為疫後我們必須深思的拼圖線索。

首先談一談「來不及」，有句話我很有感，就是「重要不緊急，遇到來不及。」因此我們可以透過事先規畫，避免最後徒留遺憾。遺囑、信託、保險這3種工具，就扮演了重要的角色。日本紀錄片《多桑的待辦事項》中，主角在公司打拼多年，退休後卻被確診胃癌末期，時間不多的他，著手書寫人生「待辦事項」，包括他對家人的愛，以及財產繼承權安排，其中一項就是預立遺囑，它帶來3點好處：清楚交代自身意願、人生階段性盤點、事先安排財產分配以減少紛爭。

若擔心繼承人年幼或是不善管理，可安排「遺囑信託」，委由受託人依遺囑內容執行，完成遺產分配並照顧受益人。若擔心遺囑被挑戰，實務上也可以先成立信託建立起管理機制，以確保遺囑效力。

再來談「求生存」，疫情期間很多業者為了自救而努力，例如晶華酒店打造外送團隊；綠光劇團讓民眾免費看劇，短時間內累積數萬名準客戶；連鎖鞋店成功轉型，跨足蔬果配送；健身教練製作線上課程等，各行各業都在想盡辦法求生存、求改變。

我個人認為，面對疫後的世界，應掌握以下幾種能力：「數位力」，熟悉線上行銷工具及線上會議軟體；「財務力」，有足夠的保險及緊急預備金以因應突發狀況；「執行力」，坐而言不如起而行，一流的規畫不如三流的執行；「運動力」，健康的身體永遠是幸福的基石；還有「家庭力」，攘外必先安內，照顧好家庭是最重要的事情。

《疫後大未來》一書點出，臉書（Facebook）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）科技4大巨頭帶來世界的巨變，遇到疫情更加速了質變跟發展。但危機就是轉機，端看自己如何待之，現在要做的是儲備未來3年～5年的競爭力，不被疫情打倒，仍能持續成長。