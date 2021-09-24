綠色轉型題材具潛在投資機會

【撰文：貝托奇（Bruno Bertocci）】

隨著永續投資逐漸成為全球投資市場的主流話題，投資人對永續投資的了解日益深刻，對永續相關投資標的與投資流程，要求也漸趨嚴格。時至今日，如果某個綠色／永續投資的策略，僅是在投資組合中剔除某些高碳排之標的，已無法滿足投資人對永續投資基金的要求了。

就以氣候變遷為主題的投資商品為例，當前最新的投資趨勢，已經由表象層面的持有「綠色」投資組合，進階到下一步，也就是轉為督促所持有資產進一步擁抱綠色理念。

也就是說，關於永續投資，其實投資人有能力，且也應支持製造汙染的公司落實綠色轉型，進而在化解氣候危機中扮演更積極的推手角色，具體協助各產業中的排碳大戶，透過調整營運的方式，大幅改善其碳排放量及碳足跡。

若超出免費排放配額

企業碳排成本將提升

更重要的是，我們認為企業在進行綠色轉型的過程中，將帶動財務價值。就MSCI世界指數中的成分股進行分析，可以發現長期來說，低碳濃度企業的股價表現要比高碳濃度來得高。在這個過程中便潛藏了可觀的商業機會，同時也合乎資產管理公司為投資人實現報酬和管理風險的需求。當前企業對於「碳」相關議題益發重視，這一點我們可以從企業財報紀錄中一窺究竟。在近2年的企業財報會議上對於碳的討論度明顯要拉高，「碳」成為季財報會議上的熱門關鍵字，其中碳權交易更是其中焦點。

所謂的碳權交易，簡單說就是指總量管制下所產生的排減單位的交易，透過「總量管制與交易制度」（Cap &Trade）；亦即各個政府會依據高碳排企業（或所有企業）的歷史排放紀錄，或同類型產業的平均排放量數據，訂出授予企業一定量的碳排放配額。

各企業的實際排放量如果超過政府授予的碳排放配額，則需要訂出規畫，逐步減少碳排放量，最終達到淨零排放的目標。達到淨零排放目標之前，可以向實際排放量低於配額排放量的企業，購買多餘的碳排放配額，而採購碳排放配額的費用，則視為碳排成本，可將之簡式為「碳排成本＝溫室氣體排放－免費排放配額」。

簡單說，就是如果有某家公司碳排放量小於免費的排放配額，那該公司就會有多出的免費排放配額，這時候這家公司就可以出售，因此而取得獲利。相反地，萬一有某家公司的實際排放量超過免費排放配額，就必須依據市價採購更多排放配額。

而在碳權交易的過程中，可能有部分成本會轉嫁到客戶身上；當然，這需視特定產業競爭狀況而定，且實際情形可能會隨時間而改變，同時也取決於達成的減排量，因此我們認為這值得更多人的關注。

毫無意外的，歐盟是採行碳權排放交易最成熟的地區，而其中的歐盟排放交易體系（EU ETS），不僅是全球第1個主要碳交易市場，至今仍是規模最大者，勝過其他國家開始推出的各種碳交易市場。

2020年全球碳交易活動年增率達34%

EU ETS為歐盟地區許多國家的企業和工廠，授予可交易排放配額。根據路透社的資料顯示，2020年底止，全球碳交易活動超過2,000億美元，年增率達34%。另外，根據彭博的資料顯示，今年4月底時，EU ETS的碳價已突破60美元，創下新高；未來預期還會進一步爬升。

我們都知道，任何企業的經營，都會為環境帶來外部效應，自然也會造成社會成本；而EU ETS允許排放量以貨幣價值的形式呈現，這點也應反映在企業的評價上。

只是現階段，多數財務分析師僅是投入心力預測其他價值變因，相對忽略碳排放的這個因素，我們認為這種狀況將會造成對一家公司風險與報酬的價格誤判。

不僅如此，投資人若是無法辨別企業綠色轉型的價值，導致企業所投入的綠色轉型努力遭到忽視，可能間接促使企業退縮，不願更積極地投入成本，落實解決氣候危機亟需的行動。

所幸，我們認為大量的減排不但可行，而且還能增值，因為就我們觀察，碳權交易實施的成果，可以讓我們輕易辨別出，減碳排放做得愈好的企業，因為能夠釋出多餘的排放配額，而獲得收益，而這也正是EU ETS鼓勵減排的辦法。

若有企業未能意識到努力減排乃是優先的經濟選項之一，恐將會承受不必要的風險。我們認為，推動積極的綠色轉型計畫，對於企業、投資人及氣候來說皆是三贏的局面。

更重要的是，這一部分還未獲得市場的充分重視，成為當前市場上明顯被低估的投資機會，但也因如此，使其更具投資價值。